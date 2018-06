Hoàng Yến nói Minh Hằng không hợp ngồi ghế 'nóng' The Face

Hoàng Yến, H'Hen Niê catwalk với giày 15 cm trên địa hình đồi / Võ Hoàng Yến là huấn luyện viên The Face 2018

Ngày 29/5, ban tổ chức The Face công bố Minh Hằng là huấn luyện viên (mentor) thứ hai của cuộc thi. Võ Hoàng Yến - mentor đầu tiên được công bố trước đó - nhận xét Minh Hằng là một ca sĩ, diễn viên - khó phù hợp làm huấn huyện viên cuộc thi người mẫu. "Không muốn làm việc chung với đồng nghiệp kém chuyên môn", cô nói.

Siêu mẫu khẳng định không có ý gây sốc hay mâu thuẫn, muốn "dìm" đàn em. Hoàng Yến giải thích: "Tôi là người thẳng thắn. Tôi công nhận những nỗ lực của Minh Hằng trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh. Nhưng tôi chưa tưởng tượng được cô ấy làm người mẫu hoặc đào tạo người mẫu sẽ thế nào. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là tôi phản đối Hằng ngồi ghế 'nóng' với mình. Tôi tôn trọng quyết định của nhà sản xuất và chờ xem Minh Hằng thay đổi quan điểm của tôi thế nào".

Hoàng Yến đánh giá cao sức ảnh hưởng, độ phủ sóng của ca sĩ. Nhưng theo cô, cuộc thi The Face không phải chỉ tìm người quay quảng cáo. "Đây vẫn là chương trình dành cho những người mẫu chưa thành danh. Để lột xác một người từ con số không thành đại diện thương hiệu là điều rất khó. Huấn luyện viên trúng quảng cáo dễ dàng không có nghĩa là thí sinh của họ cũng sẽ làm được điều đó", cô nói.

Hoàng Yến (trái) là huấn luyện viên đầu tiên được chương trình The Face 2018 công bố.

Phát biểu của Hoàng Yến dấy lên cuộc tranh cãi về khả năng của Minh Hằng. Một số ý kiến đồng tình với Hoàng Yến, cho rằng Minh Hằng chưa đủ kinh nghiệm để ngang hàng đàn chị ở vị trí huấn luyện viên. "Minh Hằng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị nhờ cô ấy đẹp, nổi tiếng. Xét về chuyên môn, tôi vẫn không tin cô ấy có đủ năng lực để đào tạo, dạy dỗ thí sinh trong một chương trình truyền hình thực tế như The Face", thành viên Giáng Ngọc chia sẻ quan điểm trên một fanpage. Độc giả Chân Nam lo lắng không biết Minh Hằng sẽ xử lý thế nào trong các phần thi đòi hỏi kỹ năng người mẫu như photoshoot, catwalk...

Huấn luyện viên của hai mùa trước đều là những cái tên xuất thân từ người mẫu chuyên nghiệp như Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy. Họ có chiều cao nổi bật (trên 1,7 m) cùng kỹ năng catwalk chuyên nghiệp. Riêng Minh Hằng chỉ cao 1,65 m. Hoàng Yến cũng thẳng thừng nói "Nếu đứng cạnh nhau, điều đầu tiên không hợp nhau giữa tôi và cô ấy là chiều cao". Khán giả cũng dẫn lại một video Minh Hằng catwalk trong show thời trang cách đây nửa năm và bình luận khả năng catwalk của ca sĩ chưa tốt.

* Minh Hằng mở màn bộ sưu tập của Võ Công Khanh

Minh Hằng catwalk mở màn trong show thời trang

Tuy vậy, nhiều khán giả khẳng định Minh Hằng xứng đáng với vị trí huấn luyện viên. Dù chiều cao khiêm tốn, cô có gương mặt xinh xắn, phong cách thời trang nhẹ nhàng, sang trọng và diễn xuất ngày càng tiến bộ. "Nếu xét về hình ảnh đại diện thương hiệu thì tôi tin rằng ngoài Hà Hồ và Thanh Hằng, không một huấn luyện viên nào The Face có thể so sánh về độ phủ sóng với Minh Hằng. Nếu mời Minh Hằng làm giám khảo Vietnam's Next Top Model thì bị chỉ trích cũng đáng. Nhưng đây là cuộc thi Gương mặt thương hiệu mà", độc giả Nhiên Phạm bênh vực ca sĩ.

Chia sẻ về nhận định "không hợp làm huấn luyện viên The Face" của đàn chị, Minh Hằng nói: "Nhà sản xuất chọn tôi vì họ nghĩ tôi phù hợp, và tôi cũng nghĩ như thế". Hai mùa thi trước, cô đã được mời làm huấn luyện viên nhưng vì công việc riêng và gặp trục trặc nên chưa tham gia.

Ca sĩ chia sẻ tiêu chí chọn thí sinh của đội cô sẽ không thiên về chiều cao, cá tính mà dựa trên việc họ thể hiện cảm xúc, điều tiết bản thân ra sao trước ống kính. Theo cô, ở The Face, kỹ năng catwalk chỉ chiếm ba phần mười các yếu tố để làm nên một gương mặt thương hiệu. "Không có thương hiệu nào bắt đại sứ của họ phải catwalk trong lúc chụp ảnh hay quay TVC cả. Nếu bạn chỉ quan tâm đến trình diễn, bạn chỉ là một người mẫu, nếu bạn có thêm những điều kiện khác thì bạn sẽ trở thành một nghệ sĩ đa năng và thành công", cô nói.

Minh Hằng không quan tâm những lời chê của Hoàng Yến.

Năm 2017, Minh Hằng từng gây ồn ào khi chia sẻ câu chuyện Hồ Ngọc Hà gây áp lực lên ban tổ chức The Face 2017 vì không muốn cô làm huấn luyện viên cuộc thi chung với mình. "Tôi đã buồn và khóc nhiều khi nghe người của ban tổ chức kể lại chị Hà nói: 'Ai cũng được, trừ Minh Hằng' khi bàn về việc chọn huấn luyện viên. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định rút lui", Minh Hằng từng kể. Trong khi đó, Hà Hồ chọn cách im lặng. Cuối cùng, cả Minh Hằng và Hà Hồ đều không ngồi ghế "nóng" The Face năm ngoái. Vị trí trên thuộc về Lan Khuê, Minh Tú và Hoàng Thùy.

Sáng 30/5, Minh Hằng, Hoàng Yến và Thanh Hằng đã xuất hiện trong buổi casting của The Face tại TP HCM. Minh Hằng và Hoàng Yến vẫn chào hỏi và vui vẻ chụp ảnh cùng nhau khi gặp gỡ.

Vân An