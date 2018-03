Harry Styles, Trương Lượng Dĩnh diễn show Victoria's Secret

Gigi Hadid bất ngờ hủy diễn show Victoria's Secret

Show nội y lớn nhất hành tinh của Victoria's Secret diễn ra vào ngày 20/11 tại Trung Quốc. Hôm 18/11, ban tổ chức show xác nhận bốn nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình gồm Harry Styles, Miguel, Leslie Odom Jr. và ca sĩ Trung Quốc Trương Lượng Dĩnh.

Harry Styles và Trương Lượng Dĩnh.

Trong số các nghệ sĩ năm nay, Harry Styles được chú ý hơn cả. Sinh năm 1994 tại Anh, Harry Styles nổi lên sau cuộc thi The X Factor năm 2010 và là cựu thành viên nhóm nhạc One Direction. Harry gần đây tham gia diễn xuất trong bộ phim Dunkirk của đạo diễn Christopher Nolan. Về đời tư, nam ca sĩ gây xôn xao khi có cuộc tình một năm với Taylor Swift. Cả hai chia tay năm 2013.

Trương Lượng Dĩnh sinh năm 1984, là ca sĩ nhạc Pop. Cô được báo giới Trung Quốc gọi là "giọng ca thiên thần" và được xem là diva nhạc nhẹ Trung Quốc.

Trước đó, có thông tin Katy Perry sẽ trình diễn trong show. Tuy nhiên, một nguồn tin trên Harper's Bazaar cho biết cô bị phía Trung Quốc từ chối cấp visa vì từng diện váy hoa hướng dương và khoác lá cờ Đài Loan trên vai trong một buổi trình diễn ở Đài Bắc năm 2015. Trang phục của nữ ca sĩ gây tranh cãi vì hướng dương là biểu tượng của phong trào phản đối hiệp định thương mại của Trung Quốc được coi là không công bằng đối với Đài Loan vào năm 2014.

Người mẫu Trung Quốc One Wang.

Hiện các chân dài đã có mặt ở Thượng Hải, Trung Quốc để luyện tập, chuẩn bị cho show diễn. Ngoài sáu chân dài Trung Quốc xác nhận từ đầu, ban tổ chức vừa công bố người mẫu thứ bảy của nước này diễn cho Victoria's Secret là One Wang. Chân dài 20 tuổi được tuyển chọn khi giành chiến thắng "Road to the runway" - cuộc thi do Victoria's Secret tổ chức để tuyển gương mặt Trung Quốc mới cho show.

Một nguồn tin cho biết có sáu bộ sưu tập sẽ được trình diễn: Nomadic Adventure, Porcelain Angel, A Winter's Tale, Millenium Nation (PINK), Goddesses và Punk Angel - bộ sưu tập đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Victoria's Secret với Balmain.

Các chân dài diện đồng phục trong buổi ra mắt ở Thượng Hải.

"Thiên thần" Elsa Hosk sẽ diện bộ cánh đặc biệt mở màn bộ sưu tập "Nomadic Adventure". Tác phẩm này hứa hẹn là điểm sáng của chương trình, không thua kém chiếc Fantasy Bra của "thiên thần" Lais Ribeiro. Thiết kế đính 275 nghìn viên pha lê Swarovski nhiều màu sắc, 200 dải ruy băng, trang sức kết cườm thủ công cùng đôi cánh nặng khoảng 6,5 kg.

Monica Mitro, phó chủ tịch điều hành truyền thông và sự kiện thương hiệu, chia sẻ với tạp chí WWD: "Đây là một trong số những đôi cánh nặng nhất mà chúng tôi từng tạo ra". Ngoài đôi cánh, trang phục của Elsa Hosk do nhà thiết kế couture đến từ Paris - Serkan Cura - đảm nhận, bao gồm áo ngực màu đỏ tươi, phần tay áo dài đính đá và sandal gắn lông vũ.

Elsa Hosk diện bộ cánh pha lê

"Thiên thần" Thụy Điển chia sẻ: "Khi biết được mình sẽ trình diễn kiệt tác này, tôi vô cùng phấn khích vì tôi luôn muốn được mặc nó. Thật không thể chờ được đến lúc bước ra sàn diễn". Năm ngoái, Josephine Skriver là người đảm nhận nhiệm vụ này.

Năm người đẹp gồm Gigi Hadid, Julia Belyakova, Kate Grigorieva, Irina Sharipova và Dasha Khlystun sẽ không có mặt trong show diễn như dự định. Gigi Hadid không công bố lý do vắng mặt trong khi bốn chân dài còn lại bị Trung Quốc từ chối visa.

