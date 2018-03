Hà Thu mặc trang phục dân tộc 15 kg thi Miss Earth

Hà Thu được dự đoán trở thành Hoa hậu Trái đất

Êkíp Hà Thu vừa tiết lộ trang phục truyền thống của cô khi thi hoa hậu tại Philippines. Trang phục mang tên Chiến binh hoa do nhà thiết kế Nguyễn Minh Công thực hiện. Bộ váy mang kiểu dáng bodysuit, chất liệu chính là lãnh Mỹ A - loại lúa quý ở Tân Châu, An Giang - và vải kim sa.

Điểm nhấn của trang phục là tạo hình hoa sen mọc vươn lên, làm bằng mây và cói. Nhà thiết kế lý giải chọn sen làm cảm hứng: "Đây là loài hoa mỏng manh nhưng thích ứng điều kiện sống tốt, cũng là biểu trưng cho những cô gái Việt dịu dàng có sức sống, nghị lực tiềm tàng". Trang phục nặng hơn 15 kg, chủ yếu ở phần tạo hình hoa sen. Thiết kế này thuộc bộ sưu tập của Nguyễn Minh Công từng được giới thiệu trong show thời trang về vải lãnh Mỹ A tại TP HCM tối 13/10.

Hà Thu cho biết cô không mặc áo dài truyền thống tại Miss Earth vì muốn đem lại hình ảnh mới mẻ khi đứng cạnh các thí sinh quốc tế. "Tôi muốn thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân đồng thời đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt Nam hiện đại, dám sống, thể hiện nhưng cũng không quên những giá trị truyền thống", người đẹp 25 tuổi chia sẻ.

Hà Thu cao 1,71m, có số đo ba vòng là 85-60-90 cm. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Hiện cô gái gốc Huế là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại Hoa hậu Trái đất. Ngày 17/10, Hà Thu được chuyên trang Missosology xếp thứ nhất trong Top 10 ứng viên cho ngôi vị cao nhất. Cô đang có một huy chương vàng phần thi Trang phục đi biển, một huy chương đồng phần thi Tài năng với bài hát Colors of the wind. Người đẹp cũng đang tạm dẫn đầu phần bình chọn danh hiệu Hoa hậu Ảnh. Đêm chung diễn ra vào ngày 4/11 tại Mall of Asia Arena, Manila, Philippines.

Tam Kỳ