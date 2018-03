Gwyneth Paltrow chê Met Gala kém vui

Muôn kiểu khoe da trên thảm đỏ Met Gala 2013 / Những kiểu trang điểm mắt dị thường tại Met Gala 2013

Gwyneth Paltrow tới sự kiện thời trang được coi là lớn nhất Hollywood diễn ra tại Bảo Nghệ thuật Motropolitan tối 6/5 trong chiếc váy hồng cao cấp của Valentino. Trả lời phỏng vấn Usa Today sau sự kiện, nữ diễn viên nói: “Tôi sẽ không bao giờ tới đó nữa. Nó chẳng vui vẻ gì. Quá ồn ào. Quá đông người. Tôi chẳng thích bất cứ điều gì ở đó”.

Gwyneth Paltrow tại Met Gala 2013. Ảnh: Us.

Met Ball hay Met Gala (tên đầy đủ là Costume Institute Gala) là dạ hội thường niên mở màn cho triển lãm thời trang của Bảo tàng Nghệ thuật Motropolitan, New York. Sự kiện thảm đỏ do tạp chí Vogue, mà đứng đầu là tổng biên tập Anna Wintour, chủ trì. Đây vốn được ví là "đêm Oscar" của thời trang và cũng được coi là một sự kiện xã hội quan trọng của thành phố New York, Mỹ. Các người mẫu, diễn viên được mời tới Met Ball sẽ khoác lên mình những trang phục lộng lẫy nhất của các nhà thiết kế hàng đầu.

Mỗi năm, Met Ball sẽ có một chủ đề khác nhau. Chủ đề của sự kiện năm nay là phong cách punk - đề cao sự phá cách, ấn tượng, dữ dội. Có lẽ, điều đó không hợp với ngôi sao 40 tuổi như Gwyneth Paltrow. Nữ diễn viên cũng chia sẻ với Vogue về trang phục và diện mạo của cô tại bữa tiệc thời trang năm nay: “Tôi trông hoàn toàn cổ điển trong một đêm toàn punk như thế”.

Với chủ đề phóng khoáng như vậy, đêm hội thời trang năm nay xuất hiện đủ thể loại trang phục. Các ngôi sao cũng trang điểm theo những phong cách ấn tượng để phù hợp với chủ đề.

Song Ngư