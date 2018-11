Gisele Bundchen rời Victoria's Secret vì không muốn mặc quá hở

Nhan sắc Gisele Bündchen qua 20 năm / Siêu mẫu Gisele Bundchen từng muốn tự tử

Hôm 7/11, Gisele Bundchen kể về quãng thời gian làm việc và lý do chia tay Victoria's Secret trên People. Điều này cũng được viết trong cuốn hồi ký Lessons: My Path to a Meaningful Life phát hành cùng ngày.

Theo Bundchen, hợp đồng với hãng nội y vào năm 1999 là thành tựu lớn đối với một người mẫu 19 tuổi. Thù lao từ Victoria’s Secret chiếm 80% thu nhập trong năm khiến cô cảm thấy rất vui. Sau 5 năm, siêu mẫu bắt đầu thấy không thoải mái với trang phục thiếu vải. "Tôi ngày càng khó chịu khi phải đi trên sàn diễn khi chỉ mặc đồ lót, lọt khe. Làm ơn hãy cho tôi một cái đuôi, áo choàng, những đôi cánh, bất cứ thứ gì để che bớt cơ thể", Bundchen nói.

Gisele Bundchen diện Fantasy Bra 15 triệu USD.

Năm 2006, khi được đề nghị ký tiếp hợp đồng, cô đắn đo. Siêu mẫu cảm thấy biết ơn về cơ hội cũng như sự đảm bảo tài chính mà Victoria’s Secret mang lại. "Nhưng tôi đã ở một vị trí khác và không còn chắc muốn làm việc ở đó", cô nói. Để quyết định, cô xé hai mẩu giấy nhỏ ghi "có" và "không" rồi thả vào một tách trà rỗng. Cô nhắm mắt và bắt một mẩu giấy. "Tôi nghĩ trong đầu: bất kỳ mảnh giấy nào tôi chọn đều là vì bản thân và là quyết định đúng đắn". Kết quả, Bundchen bắt mảnh giấy có chữ "không" và rời hãng nội y.

"Không là câu trả lời trong vô thức, cũng là câu mà cơ thể nói với tôi mỗi ngày", cô nói.

Gisele Bundchen sinh ngày 20/7/1980, quê ở Três de Maio, Rio Grande do Sul (Brazil). Cô là một trong những người mẫu hot nhất của Victoria's Secret. Năm 2000, Bundchen mặc chiếc Fantasy Bra đắt nhất (15 triệu USD) trong lịch sử hãng nội y.

