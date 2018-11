Giám khảo Asia's Next Top Model: 'Minh Tú có chiến lược tốt đào tạo thí sinh'

Giám khảo Asia's Next Top Model: 'Hồ Ngọc Hà vừa đẹp vừa chăm chỉ' / Đại diện Việt Nam bị loại ở Asia's Next Top Model 2018

- Tuần trước, chị có chuyến tham quan vịnh Hạ Long, cảm nhận của chị ra sao?

- Tôi rất thích dịch chuyển, khám phá ẩm thực và mua đồ thủ công mỹ nghệ. Trong lần thứ ba tôi đến thăm đất nước các bạn, tôi đã được đi thủy phi cơ, ngắm cảnh trên du thuyền năm sao ở Hạ Long, leo núi Yên Tử và đi dạo chợ đêm, ăn món ngon Sài Gòn... Tôi muốn tham quan nhiều nơi hơn nhưng lịch quảng bá du lịch Quảng Ninh đã kín hết. Lần đến Việt Nam này, tôi cũng có dịp đồng hành cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người mẫu Hương Giang, và vui nhất là tôi được siêu mẫu Minh Tú và Thanh Vy đãi nhiều món ngon khi gặp gỡ ở TP HCM.

Cindy Bishop và huấn luyện viên Minh Tú (trái), người mẫu Thanh Vy hội ngộ ở TP HCM.

- Giữ vai trò host ba mùa liên tiếp của Asia's Next Top Model, chị có cảm nhận gì về Minh Tú - huấn luyện viên bảy tập chương trình vừa qua?

- Minh Tú có khí chất của một ngôi sao. Tôi không rõ khi lên sóng, mọi thứ đã được cắt gọt thế nào. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi ở trường quay, Minh Tú là một huấn luyện viên tận tâm, nhiệt huyết, biết mình nên nói gì và không nên nói gì. Tôi thấy cô ấy đưa ra nhận xét rất nhiều cho từng thí sinh trong đội, tìm cách làm bật cá tính của họ. Bên cạnh đó, Minh Tú còn muốn các thí sinh của mình không chỉ là người mẫu mà còn phải có tính giải trí, phải trở thành một ngôi sao. Đó là một chiến lược tốt. Tôi không can thiệp vào công việc huấn luyện của họ nhưng luôn quan sát từ xa.

Minh Tú huấn luyện thí sinh bằng cách bắt xô đẩy, la hét Minh Tú huấn luyện thi sinh tập bốn Asia's Next Top Model 2018.

- Một Cindy Bishop khi làm host và ngoài đời sẽ khác nhau thế nào?

- Mỗi người, đều có những tính cách khác nhau, bộc lộ tùy hoàn cảnh. Bình thường, tính tôi khá mềm mỏng, dễ chịu. Tuy nhiên khi giữ vai trò cầm trịch một chương trình lớn như Asia's Next Top Model thì phải nghiêm khắc hơn, sắc sảo hơn trong lời ăn tiếng nói. Tôi quan niệm không "diễn", la hét để chứng tỏ quyền lực. Quyền lực đến từ năng lượng phát ra từ bên trong của mỗi người.

- Bí quyết của chị để giữ được tên tuổi suốt 22 năm qua?

- Tôi chỉ có hai bí quyết: giữ sự chuyên nghiệp và tình yêu dành cho công việc. Tôi luôn cố gắng đến đúng giờ, chuẩn bị chu đáo cho mỗi vai trò mình được giao. Dù là một hợp đồng béo bở hay chỉ là một dự án phi lợi nhuận, một khi đã nhận lời, tôi sẽ tập trung tất cả tâm sức. Bạn sẽ không bao giờ thấy Cindy Bishop hủy show này vì có một show khác mang đến nhiều lợi ích hơn.

Tôi vào showbiz năm 1996, sau khi đăng quang Hoa hậu Thái Lan. Đến nay, sau 22 năm, tôi vẫn tràn đầy tình yêu và hứng khởi với công việc. Tôi trở thành hoa hậu, người mẫu, diễn viên, MC, host... vì thật sự yêu thích chúng chứ không phải vì địa vị, danh vọng hay quản lý muốn tôi làm.

Siêu mẫu xem gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

- Sau 22 năm trong nghề, chị đối diện ra sao với những va chạm, cạnh tranh trong showbiz Thái Lan?

- Tôi nghĩ ngành nghề nào cũng có sự phức tạp chứ không riêng showbiz. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ mọi thứ đơn giản, cũng chẳng có gì đáng sợ. Tôi không phải giành giật, đấu đá với ai, chỉ làm đúng việc được giao. Tôi càng không biết cách nịnh nọt, lấy lòng những người có địa vị, quyền lực để đổi lấy sự suôn sẻ trong công việc. Với tôi, gia đình mới là thứ quan trọng nhất. Tôi hay nói đùa với mọi người: "Công việc chính của tôi là làm mẹ".

Sau một ngày đi làm, tôi về nhà với chồng và các con, bỏ lại những hào nhoáng của showbiz. Mọi thứ với tôi rất nhẹ nhàng, đơn giản. Những khoản xã giao, tôi thật sự rất dở. Có lẽ vì thấy tôi không cạnh tranh với ai nên người ta cũng không có nhu cầu va chạm với tôi chăng? (cười).

- Mục tiêu lớn nhất trong công việc của chị hiện nay là gì?

- Đó là chống lại tình trạng xâm hại tình dục. Ý tưởng này bắt nguồn từ lễ hội té nước truyền thống của người Thái chúng tôi mỗi dịp Tết (Songkran). Phụ nữ thường là đối tượng dễ bị quấy rối sau những lần chơi té nước ngoài đường. Thông điệp được một tờ báo đưa ra cho chúng tôi là: "Đừng ăn mặc sexy để tránh gây chú ý". Tôi đã rất tức giận và chia sẻ thông điệp của mình: "Don't tell me how to dress. Tell men to respect" (Đừng dạy tôi mặc gì, hãy dạy đàn ông cách tôn trọng) trên mạng xã hội. Nhiều phụ nữ nhắn tin cho tôi: "Cô hoàn toàn đúng, họ phải ngưng sự kỳ thị giới tính này. Chúng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của cô".

Sau đó, video của tôi được lan tỏa rất nhanh, không chỉ Thái Lan mà ra nhiều nước khác. Tôi nhận ra những lợi ích của mạng xã hội và thực hiện nhiều chiến dịch khác nhằm chống lại nạn xâm hại tình dục ở mọi độ tuổi, mọi giới tình... Chúng tôi dạy các bé gái cách bảo vệ bản thân và cũng dạy cả bé trai biết tôn trọng, giúp đỡ phụ nữ từ khi còn nhỏ. Công việc của tôi rất bận rộn, nhưng tôi thật sự hạnh phúc vì làm được những điều có ý nghĩa cho cộng đồng.

Giám khảo Asia's Next Top Model tập thể thao cùng gia đình Giám khảo Asia's Next Top Model hướng dẫn tập thể thao cùng gia đình.

Cindy Bishop sinh năm 1978, là siêu mẫu, diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng tại Thái Lan. Năm 1996, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thái Lan và đại diện cho đất nước tham gia Hoa hậu Thế giới ở Ấn Độ cùng năm. Cô giữ vai trò host ba mùa liên tiếp của Asia's Next Top Model. Ngoài đời, Cindy được khen ngợi là một phụ nữ đảm đang, có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Vân An