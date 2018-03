Giám đốc Marchesa hủy show sau bê bối tình dục của chồng cũ

Vợ chồng Harvey Weinstein hoàn tất thủ tục ly hôn / Bê bối tình dục bao trùm Hollywood năm 2017

Hãng thời trang cao cấp vừa tuyên bố hủy show diễn vào ngày 14/2 ở New York Fashion Week. Thay vì trình diễn trực tiếp trên sân khấu, thương hiệu này sẽ gửi hình ảnh kỹ thuật số tới khách hàng để giới thiệu bộ sưu tập mới. Lý do không được nhà mốt tiết lộ. Đây là động thái lạ bởi hãng này đã gắn bó với New York Fashion Week 10 năm qua.

Tuy vậy, nguồn tin của New York Post cho biết Georgina Chapman - nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của Marchesa - hủy show vì bị áp lực trước bê bối lạm dụng tình dục của chồng cũ - đạo diễn Harvey Weinstein. "Georgina không thể vượt qua được chuyện này. Cô ấy quá sợ hãi", nguồn tin cho biết.

Tháng 11 năm ngoái, Georgina Chapman hoàn tất thủ tục ly hôn với Harvey Weinstein. Trước đó, giám đốc sáng tạo Marchesa cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân. Cô chia sẻ: "Trái tim tôi tan nát theo những người phụ nữ phải gánh chịu nỗi đau to lớn từ loạt hành động không thể dung thứ. Tôi chọn cách ly hôn. Việc chăm sóc cho con nhỏ giờ là ưu tiên hàng đầu của tôi".

Harvey Weinstein được cho là từng buộc các sao Hollywood phải mặc trang phục do vợ - Georgina Chapman - thiết kế. Ảnh: CBC.

Trước khi bê bối tình dục của Harvey Weinstein xảy ra, Marchesa là một trong những hàng thường xuyên góp mặt trên thảm đỏ và các tuần lễ thời trang lớn. Từ lúc đạo diễn Hollywood bị cảnh sát New York và California điều tra về các cáo buộc lạm dụng tình dục, thương hiệu của Georgina Chapman cũng dần vắng bóng tại các sự kiện quan trọng.

Một số diễn viên cho biết trước đây, họ bị đạo diễn Harvey Weinstein tạo áp lực phải mặc đồ của Marchesa.

Felicity Huffman đã bị sức ép như thế trên một thảm đỏ vào năm 2005 nếu không sẽ bị cắt nguồn tiền quảng bá cho Transamerica - bộ phim cô tham gia khi ấy. "Lão ta là chủ mưu phía sau Marchesa. Lão ta giúp vợ lập ra các thỏa thuận và gây ảnh hưởng đến các ngôi sao. Đôi bên đều kiếm lời được từ mối quan hệ vợ chồng. Georgina chắc chắn biết về những hành vi bên ngoài của chồng", diễn viên nói.

Sienna Miller cũng từng rơi vào tình thế tương tự khi tham gia lễ trao giải Quả Cầu Vàng vào năm 2007. Nữ diễn viên đã chọn váy của một nhà thiết kế khác để tới thảm đỏ nhưng phút cuối phải đổi thành trang phục của Marchesa. Sienna cho biết cô phải ngồi cạnh đạo diễn trong sự kiện. Nếu mặc đồ của thương hiệu khác, cô sợ bị giận và sự nghiệp gặp khó.

Trong một cuộc trò chuyện với Wall Street Journal, Jessica Chastain cho biết cô quyết định giải thoát bản thân khỏi sự kiểm soát của đạo diễn Harvey Weinstein khi quảng bá cho bộ phim The Disappearance of Eleanor Rigby vào năm 2014 do công ty của ông phân phối. Thay vì mặc đồ Marchesa, Jessica Chastain chọn trang phục của Versace lên thảm đỏ. Harvey Weistein đã nổi giận vào đêm ra mắt phim. Khi bước lên sân khấu giới thiệu êkíp, đạo diễn nói: "Nếu tôi phải bước lên võ đài để đấu với võ sĩ Muhammad Ali hay Jessica Chastain, tôi thà chọn Muhammad Ali còn hơn".

Felicity Huffman từng bị Harvey Weistein đe dọa khi không mặc đồ của Marchesa lên thảm đỏ. Ảnh: AP.

Việc Marchesa dần bị các ngôi sao "tẩy chay" trên thảm đỏ là dấu hiệu không tốt đối với việc kinh doanh của hãng. Connie Wang - một cây bút của chuyên trang về thời trang và làm đẹp Refinery29 - cho biết: "Marchesa là một thương hiệu cực kỳ thành công, một phần là nhờ sức ảnh hưởng của Harvey Weinstein. Nhưng hiện tại, công ty này đang rơi vào tình trạng bấp bênh".

Theo Connie Wang, các ngôi sao không muốn mặc đồ của Marchesa lên thảm đỏ bởi họ sợ Georgina Chapman có thể là đồng lõa của Harvey Weinstein. Việc lựa chọn mặc đồ của thương hiệu này trong một sự kiện lớn đồng nghĩa người nổi tiếng đó phải có lý do chính đáng và thuyết phục, bằng không sẽ bị khán giả quay lưng.

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là nhà sản xuất và điều hành hãng phim nổi tiếng. Ông được xem là "ông trùm" của các phim độc lập, lần lượt thành lập các hãng Miramax vào năm 1979 và The Weinstein Company năm 2005. Nhiều phim của các đơn vị này như Pulp Fiction, Sex, Lies, and Videotape, Shakespeare in Love, Inglorius Basterds, The King's Speech, Django Unchained, Silver Linings Playbook đoạt giải thưởng và gây tiếng vang toàn thế giới.

Ngày 5/10/2017, tờ New York Times tiết lộ có ít nhất tám phụ nữ tố cáo bị Harvey Weinstein quấy rối tình dục, trong đó có Ashley Judd, diễn viên Rose McGowan, Rosanna Arquette, Katherine Kendall, Judith Godrèche, Dawn Dunning... Harvey Weinstein bị sa thải khỏi hãng phim ngày 8/10/2017.

Thành Trương