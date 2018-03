Fendi tặng quà cho phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Tháo rời bộ lông cáo, Fendi My Way trở nên trẻ trung, tinh tế với mặt số tròn to, các mắt dây trang nhã và sang trọng. Dịp này, Fendi Việt Nam ưu đãi 40% cho các mẫu đồng hồ Fendi My Way, với giá còn từ 15 triệu đồng.