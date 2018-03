Những bộ đồng phục hàng không bị chê trên thế giới

"Nói thật, tôi cố gắng bay ít nhất có thể. Tôi sợ lắm", Heather Poole (21 tuổi) - tiếp viên của hãng American Airlines mới đây chia sẻ với Racked - chuyên trang về thời trang. Từ khi mặc bộ đồng phục mới do hãng Twin Hill sản xuất vào tháng 9 năm ngoái, cô lập tức thấy sức khỏe có vấn đề. Ban đầu, giống như những đồng nghiệp khác, Heather không nghĩ do trang phục. "Chẳng ai ngờ nguyên nhân là do quần áo được cả. Ai lại đi nói với mọi người: 'Này, tôi nghĩ cái khăn khiến tôi bị ho hay cái quần khiến mũi tôi suốt ngày bị chảy máu'", nữ tiếp viên tâm sự.

* Đồng phục của American Airlines

Đồng phục hàng không Mỹ khiến tiếp viên bị phát ban, khó thở

Vài tháng không tìm được nguyên nhân gây ra các triệu chứng, Heather đi thử máu. Lần đầu tiên cô được bác sĩ chẩn đoán tuyến giáp bất ổn. Lúc này, nữ tiếp viên mới nghi ngờ về bộ đồng phục. Heather Poole xin công ty một bộ đồng phục thay thế. Trang phục này hoàn toàn khác đồng phục mới, đảm bảo được tính thẩm mỹ của hãng, kết hợp phụ kiện là chiếc khăn quàng cổ trước đây cũng do Twin Hill sản xuất. Các triệu chứng cũ biến mất nhưng Heather lại phải đối mặt với một rắc rối mới.

"Cứ khi nào máy bay cất cánh là tôi ho không ngừng. Chỉ khi nào máy bay tiếp đất, triệu chứng này mới biến mất. Khi ở trên không trung, tim của tôi đập tới 140 nhịp một phút, có lúc lên tới 150 nhịp, thậm chí 170. Nhưng đến khi hạ cánh, mọi thứ lại trở về mức 80. Nhịp tim của tôi tăng do bị ảnh hưởng bởi hóa chất từ chiếc khăn. Khi ngưng đeo nó, tim của tôi không gặp vấn đề gì cả", cô tâm sự.

Heather Poole chia sẻ tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân. Ảnh: Nypost.

Heather Poole chỉ là một trong số 3.000 nhân viên của American Airlines phản ánh gặp vấn đề với đồng phục mới. Theo Teen Vogue, hàng loạt nhân viên của hãng bị buồn nôn, phát ban, khó thở... khi mặc trang phục này. Nhiều người cố gắng chịu đựng để hoàn thành công việc trong khi một bộ phận khác đồng loạt xin nghỉ bay.

Một nhân viên khác của American Airlines tên Robin Adams-Dejardin (52 tuổi) cho biết cô bị phát ban và mệt mỏi, hai mắt lúc nào cũng ngứa. Chỉ khi cởi trang phục, Robin mới có thể mở mắt làm việc. Trong một lần lái xe từ bang Iowa đến Chicago (Mỹ), Robin treo bộ đồng phục cạnh ghế lái. Khi đến nơi, toàn thân cô bị phát ban. Đến lúc nhét trang phục vào thùng xe, mọi nốt đỏ trên người cô đều lặn. "Ngón tay tôi vừa động vào đống quần áo đã mẩn đỏ hết cả", nữ tiếp viên kể và cho rằng trang phục gây kích ứng cả khi tiếp xúc gần trong không khí.

Hiệp hội Tiếp viên hàng không chuyên nghiệp (APFA) - tổ chức độc lập đại diện hơn 26.000 nhân viên American Airlines - đã kiểm tra chất liệu làm đồng phục của hãng và phát hiện phần tay áo khoác chứa chất Cadium (kim loại có độc tính, thường tồn tại trong các quặng kẽm) cao hơn mức cho phép của ngành công nghiệp may mặc. Bên cạnh đó, trang phục của hãng chứa một số chất độc hại như formaldehyde, nickel và tetrachlorophenol. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tetrachlorophenol có thể gây ngứa mắt còn formaldehyde bị cho là một trong những chất gây ung thư.

"Ngành công nghiệp thời trang sử dụng tới 8.000 loại chất có thể gây ung thư hoặc rối loạn hoócmôn. Và chúng ta không thể lường được nếu kết hợp với nhau, chúng sẽ gây ra hậu quả gì, chuyên gia thời trang Andrea Plell nói trên Racked.

Caroline Cox - giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Sức khỏe Môi trường Mỹ - cho biết khoang máy bay chứa chất chống cháy cao hơn so các môi trường làm việc khác. Dưới tác động của những chất này, trong một số trường hợp, chỉ cần một lượng nhỏ chất độc hại như formaldehyde phát ra cũng khiến cơ thể con người phản ứng dữ dội.

Nhiều nhân viên không thể làm việc với bộ đồng phục mới, phải xin nghỉ việc. Ảnh: Racked.

Trước cáo buộc của nhân viên, đại diện American Airlines khẳng định đồng phục của hãng an toàn. Công ty này cho biết đã chi hơn 1 triệu USD (hơn 22,7 tỷ đồng) cho khâu kiểm tra chất lượng trang phục. Hãng cũng phớt lờ việc đền bù cho người lao động.

Đây không phải lần đầu tiên Twin Hill gặp rắc rối với sản phẩm của họ. Năm 2001, Alaska Airlines gặp tình trạng tương tự American Airlines khi đặt hàng từ công ty này. Khoảng 10% nhân viên của hãng cho biết họ gặp nhiều triệu chứng lạ khi mặc trang phục, buộc công ty này phải thu hồi. 164 tiếp viên hàng không đã đâm đơn kiện nhà sản xuất nhưng không được đền bù gì.

Nhiều nhân viên American Airlines hiện cũng bị từ chối đền bù. "Sáu tiếng mỗi ngày tôi đốt sức khỏe cho công việc, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ được đền bù xứng đáng", Robin Adams-Dejardin nói. Cô chia sẻ bác sĩ tư vấn cô nên nghỉ việc nếu không thể mặc được đồng phục đó. "Giờ tôi đã 52 tuổi, chỉ có cách về ở cùng bố mẹ thôi", Robin cay đắng nói.

Trong khi đó, Heather Poole cho biết cô bị nhiều người chê cười vì ý nghĩ bộ đồng phục làm mình bệnh tật. "Hãy để mọi kết quả trả lời. Tôi sống chết để làm việc. Tôi yêu công việc nhưng chính nó lại khiến cho tôi ra nông nỗi này", nữ tiếp viên chia sẻ.

