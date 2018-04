Cuộc đối thoại của Công Trí với Coco Chanel

Jun Vũ, H'Hen Niê thử đồ đi xem show Công Trí / Công Trí ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Coco Chanel

Tối 19/4, Công Trí mở màn Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 bằng bộ sưu tập dòng haute couture. Thời điểm này một năm trước, anh đưa vẻ đẹp của những gánh hàng hoa đường phố vào bộ sưu tập Em Hoa. Lần này, anh truyền lòng ngưỡng mộ huyền thoại Coco Chanel vào bộ sưu tập mới.

Coco yêu dấu - Coco La Bien Aimée tiếp nối nguồn cảm hứng từ bộ sưu tập áo dài gồm 10 bộ trang phục anh từng ra mắt năm 2015 nhân dịp sinh nhật Coco Chanel. Cách đặt vấn đề của Công Trí với mỗi bộ sưu tập khơi gợi và kích thích trí tưởng tượng của người yêu cái đẹp. Tín đồ thời trang đặt ra nhiều câu hỏi: "Áo dài và Coco Chanel liên quan gì đến nhau?", "Vải tweed dùng cho áo dài liệu có phù hợp?"... Công Trí đã lần lượt trả lời chúng trong show diễn 15 phút.

* Bộ sưu tập "Coco yêu dấu"

BST Coco yêu dấu

Qua góc nhìn của Công Trí, áo dài, vải tweed và áo khoác bốn túi kinh điển của Coco Chanel, khi đem pha trộn cùng nhau, tạo nên một cuộc hội ngộ vượt thời gian. Cảm hứng về Coco Chanel xuất phát từ một lần Công Trí đi tìm chất liệu cho áo dài. "Khi dừng lại ở vải tweed dệt thưa, tôi bất giác nghĩ đến bà. Coco Chanel sẽ chẳng bao giờ quan tâm chất liệu này người ta có dùng để may trang phục nữ hay không. Nguyên tắc là thứ bà vô cùng căm ghét", anh nói.

Công Trí yêu nguyên tắc nhưng cũng luôn tìm cách phá vỡ những quy tắc, giới hạn của bản thân. Với gần 50 thiết kế, Coco yêu dấu khẳng định áo dài đủ sức vừa thay thế đầm dạ tiệc, vừa có thể là bộ cánh dạo phố thời thượng bằng những đường nét cải biên nghịch ngợm rất Công Trí. Tổng thể bộ sưu tập là thiết kế áo dài với đường nét phóng khoáng. Trên nền vải tweed với gam màu trung tính nền nã như be, nâu thẫm, xám nhạt, xanh thủy thủ… chiếc áo truyền thống may bằng lụa tơ tằm được thêm thắt đường diềm mép, cổ tay và bốn túi từ chiếc áo khoác Chanel trứ danh - di sản quan trọng Coco để lại cho hậu thế.

Áo dài của Công Trí cải biến với chất liệu và đường nét từ áo khoác vải tweed của Chanel. Ảnh: Kiếng Cận.

Vải tweed có xuất xứ từ thế kỷ 18 tại vùng đất Scotland lạnh ẩm quanh năm, vốn là chất liệu phổ thông được tầng lớp lao động và trung lưu thời bấy giờ sử dụng rộng rãi bởi đặc tính chống nước và gió, cùng nguồn gốc với dạ và nỉ. Vận dụng một chất liệu thô ráp vào thời trang dành cho phái đẹp, Chanel đã cải biên mẫu áo khoác dáng tròn không cổ lấy cảm hứng từ đồng phục của nam nhân viên khách sạn, với phom cứng thẳng, đường cắt vuông vắn nhưng vô cùng tinh tế. Còn với Công Trí, anh đem chất liệu và kiểu dáng này lên áo dài. Vạt áo được cắt ngắn và hẹp, tương xứng với chiếc quần Tây ống suông rộng ủi ly, tạo nên một tỷ lệ thú vị cho áo dài cách tân, thoáng chút dáng dấp của áo dài hippie thịnh hành ở thập niên 1960.

Ở áo khoác của Chanel, với triết lý một trang phục thanh lịch phải mang đến sự tự do và thoải mái tuyệt đối, Coco thêm thắt chiếc áo bốn túi trên ngực và hai bên hông để phụ nữ đút tay vào túi như đàn ông, tay áo chỉ dài bằng ba phần tư bình thường để cử động dễ dàng, thêm miếng độn vai, hàng nút tròn lớn và đặc biệt, may sợi xích dằn nhỏ xíu bằng vàng dọc theo viền áo để chiếc áo luôn đứng dáng, hoàn thiện với đường viền bện vải tweed dọc mép áo, gấu áo và túi áo. Ở áo dài của Công Trí, những sợi xích vàng mảnh được may dọc theo vạt giống như áo khoác vải tweed, giúp tăng độ rũ và giữ đứng vạt áo, sau đó được điểm xuyết thêm đường viền bện vải kết hạt cườm hay ngọc trai. Kỹ thuật đính kết tỉ mỉ, đường chần đều trên lụa, những mảnh ren kết đá quý hay hoa vải li ti cắt bằng laser... đều được tận dụng tối đa.

Công Trí bên hai nàng thơ Hồ Ngọc Hà (trái) và Thanh Hằng.

Công Trí khoác lên chiếc áo dài một diện mạo hoàn toàn mới, đương đại và táo bạo với đường nét cải biên được thể hiện ở phần thân trên. Mục đích của anh trên con đường cách tân áo dài là khiến chúng có thể mặc được trong nhiều hoàn cảnh. Thay vì cổ trụ truyền thống, áo dài Công Trí có dáng cổ thuyền hoặc khoét sâu của đầm dạ hội, vạt áo vest Âu phục, áo dài tay bồng điệu đàng gợi cảm hứng của thập niên 1980.

Về phụ kiện, nhà thiết kế lăng xê vòng ngọc trai vốn là phụ kiện yêu thích của Coco, kết hợp mũ kiểu cách kết lưới và lông vũ đậm chất Pháp. Đây cũng là một dụng ý tưởng nhớ Chanel, bởi huyền thoại đã khởi nghiệp với một cửa hàng bán mũ trước khi chuyển sang thiết kế quần áo cho phụ nữ. Kết hợp với kính mắt mèo màu trong và mốt túi đeo hông đang gây sốt trên thế giới, Công Trí tạo nên một cuộc giao thoa giữa vẻ thanh lịch và năng động.

Áo dài đính kết lấy cảm hứng từ cổ tích dân gian Việt Nam.

Công Trí cho biết điều truyền cảm hứng cho anh nhiều nhất về Coco Chanel là cuộc đời của bà. Mẹ mất sớm khi 12 tuổi, Coco sống trong trại mồ côi sáu năm. Bằng tài năng và lòng quả cảm, Chanel tin tưởng mạnh mẽ vào giá trị bản thân, quyết liệt thiết kế đời mình, vươn lên trở thành tượng đài vĩnh cửu và lưu danh hậu thế bằng triết lý sống kinh điển. "Hành trình đó khiến tôi tin rằng cổ tích và phép màu là có thực. Nếu chiếc áo khoác Chanel lấp lánh phép màu thời trang thuần khiết, áo dài Việt hẳn sẽ lộng lẫy kỳ ảo hơn với kho tàng cổ tích dân gian đã in hằn trong ký ức ấu thơ của mỗi chúng ta", anh nói.

Với bộ sưu tập áo dài dành tặng cho người phụ nữ có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống, Công Trí đã dẫn dắt khán giả vào một cuộc đối thoại hấp dẫn. Ở thập niên 1950, chiếc áo khoác vải tweed Chanel đánh dấu bước ngoặt quan trọng của thời kỳ vai trò nữ giới chuyển mình mạnh mẽ trong xã hội. Công Trí đem một phần sự kinh điển ấy để kể câu chuyện áo dài bằng ngôn ngữ thời trang của riêng anh, với ước ao về một tà áo truyền thống đến thật gần trong nếp sinh hoạt của phụ nữ Việt ngày nay.

Ngoài những thiết kế áo dài lấy cảm hứng của Coco Chanel, bộ sưu tập còn có 10 thiết kế đặc biệt thể hiện 10 truyện cổ tích dân gian Việt Nam như: Tấm Cám, Sơn Tinh Thủy Tinh, Mị Châu Trọng Thủy, Mai An Tiêm, Ai mua hành tôi… Hình ảnh đại diện từ mỗi câu chuyện được đính kết thủ công bằng cườm, hạt đá và thêu tay, tạo thành bức tranh sống động. Tất cả được may bằng lưới xuyên thấu ôm sát cơ thể.

Ý Ly