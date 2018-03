Chung kết cuộc thi thiết kế 'Her World 2012'

Với bộ sưu tập "Giao Thoa", Vương Hàn Lâm đã giành giải nhất với phần thưởng là 100 triệu đồng tiền mặt và một khóa học thiết kế thời trang được tài trợ toàn phần tại London, Anh. Thí sinh này cũng nhận được giải thưởng từ khán giả bình chọn. Giải nhì từ ban giám khảo thuộc về Ngô Hoàng Kha với bộ sưu tập "The Box Of Portrait" và giải ba là thí sinh Lư Nguyễn Tố Quỳnh với bộ sưu tập "Let it Shine".



Dưới bàn tay của đạo diễn Bùi Thái Dương, đêm chung kết được thể hiện bằng những mảng màu của ánh sáng với sân khấu thiên nhiên tươi đẹp. Trên nền nhạc catwalk, dàn người mẫu chuyên nghiệp, đặc biệt là các người mẫu của Vietnam's Next Top Model như Hoàng Thùy, Trà My, Kha Mỹ Vân, Phương Nghi, Thùy Dương… đã thể hiện thành công các bộ sưu tập do thí sinh chuẩn bị. Sau bốn tháng kể từ ngày phát động, cuộc thi tìm kiếm những tài năng trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế thời trang đã khép lại.

Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao giải cho thí sinh Vương Hàn Lâm.



Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Tổng biên tập đặc san Her World tại Việt Nam trao giải cho bạn Ngô Hoàng Kha.



Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ thông tin và Truyền thông trao giải cho bạn Lư Nguyễn Tố Quỳnh.

Siêu mẫu Xuân Lan với vai trò là đạo diễn catwalk.

Thanh Duy mở màn chương trình với ca khúc Tôi yêu.

Đến dự chương trình còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trong giới giải trí nghệ thuật như Hồ Ngọc Hà, Diễm My, Trà My Idol…

Hồ Ngọc Hà biểu diễn hết mình cùng vũ đạo.

Diễm My.

Trà My Idol.

Phương Thảo