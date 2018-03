Chị gái Nam Em vào chung kết Người mẫu thời trang Việt Nam

Chị gái Nam Em khóc bên người tình đồng tính / Chị gái Nam Em quấn quýt người tình đồng tính

Nguyễn Thị Lệ Nam thu hút sự chú ý với ngoại hình giống hệt em gái. Cô chia sẻ: "Là một người đang từng bước dấn thân vào showbiz, tôi sẽ cố gắng để trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, hạn chế dính scandal". Cô cao 1,74 m, nặng 48 kg, số đo ba vòng 80-60-84 cm. Cô từng đăng ký thi The Face năm 2017 nhưng không qua được vòng sơ khảo. Ngoài làm mẫu ảnh, Lệ Nam còn có năng khiếu ca hát giống em gái. Cô từng gây xôn xao khi công khai là người đồng tính.

Lệ Nam (trái) bên các thí sinh khác tại sự kiện.

Lệ Nam là một trong 30 thí sinh vào vòng chung kết, trong đó có 16 nam và 14 nữ. Trong danh sách thí sinh vào vòng chung kết còn những cái tên quen thuộc khác như Nguyễn Thị Chi ( á khôi Duyên dáng áo dài 2017), H'Ăng Niê - cô gái Ê đê bảy lần thi nhan sắc...

Cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 ra đời khá muộn so với Siêu mẫu Việt Nam, Người mẫu Việt Nam – Vietnam Next Top Model... Ban tổ chức cho biết họ không muốn cạnh tranh, mà hướng đến một tiêu chí khác để khán giả, thí sinh không bị nhầm lẫn. Tiêu chí của cuộc thi khá giống The Face khi tìm kiếm những gương mặt ăn ảnh, phù hợp với các thương hiệu và quảng bá các hoạt động du lịch, danh lam thắng cảnh. Điểm đánh giá thí sinh nằm ở gu thời trang, khả năng giao tiếp chứ không chỉ kỹ năng catwalk.

Khách mời đặc biệt - Aibedullina Talliya, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2017 - đã có mặt tại Việt Nam để tham dự vòng chung kết ở Vũng Tàu từ 31/3. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi năm có thể tổ chức tại một tỉnh thành khác nhau nhằm quảng bá văn hóa, du lịch. Người đoạt giải cao của cuộc thi sẽ được đề cử tham gia các cuộc thi người mẫu, hoa hậu thế giới.

