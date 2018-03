Canifa khuyến mãi ngày Gia đình Việt Nam

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Canifa Kids dành tặng bé yêu những bộ sưu tập mới với kiểu dáng đa dạng, hình in ngộ nghĩnh, phù hợp lứa tuổi, chất liệu mềm mại và thoáng mát. Bộ sưu tập Superman lấy cảm hứng từ biểu tượng chữ S kết hợp với hình ảnh quốc kỳ của các cường quốc bóng đá như: Brazil, Anh, Italy, Đức, Pháp... tạo nên những hình in sinh động và bắt mắt. Bộ sưu tập "Sắc màu" đại dương lại là cuộc phiêu lưu thú vị tới đáy biển rực rỡ dành cho các bé từ một đến 6 tuổi. Đặc biệt, bộ sưu tập Denim for kids lấy cảm hứng từ chính chất liệu denim sẽ là món quà độc đáo cho những cô bé, cậu bé cá tính.

Đặc biệt, Canifa thực hiện chương trình khuyến mãi hấp dẫn với hàng chục nghìn quà tặng là các sản phẩm Canifa và Canifa Kids mới nhất trong mùa hè này. Theo đó, từ 24 đến 28/6, khách hàng sẽ được tặng ngay một sản phẩm Canifa, Canifa Kids bất kỳ với mỗi đơn hàng nguyên giá từ 500.000 đồng trở lên. Chương trình áp dụng cho tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống Canifa và Canifa Kids tại miền Bắc.

Một số mẫu trang phục dành cho bé của hãng:

