Ảnh Bella Hadid trơ xương khi thử đồ Victoria's Secret gây tranh cãi

Victoria's Secret chuẩn bị cho show nội y lớn nhất năm

Ngày 5/11, Harper's Bazaar đưa tin Bella Hadid thử đồ cho show Victoria's Secret diễn ra trong tháng này. Trên Instagram, chân dài đăng loạt hình mặc nội y trong tư thế gợi cảm, nhưng phần thân trên gầy tới mức lộ rõ xương sườn. Kèm bức ảnh là dòng viết: "Mong chờ những trang phục tuyệt đẹp ở show lần này. Tôi thực sự biết ơn và cảm thấy may mắn khi được trình diễn trong show năm nay, không gì hạnh phúc hơn".

Ảnh Bella Hadid trên Instagram của cô.

Bức ảnh nhận được hơn 12.000 bình luận trên Instagram. Nhiều người khen chân dài có vóc dáng lý tưởng, hoàn hảo, số khác chỉ trích cô quá gầy, hình ảnh ốm yếu gây phản cảm. "Chúa ơi, đẹp quá", "Cô ấy trông tuyệt đấy, nhưng chắc chắc sẽ tác động xấu, thậm chí nguy hiểm đến nhiều cô gái khiến họ nhịn ăn", "Những ai nói cơ thể cô ấy đẹp, cần đi gặp bác sĩ ngay", "Victoria's Secret nên sử dụng người mẫu có vóc dáng cơ thể đa dạng"... là những ý kiến trái chiều. Trước đó, nhiều người mẫu như Robyn Lawley, Bridget Malcolm... kêu gọi tẩy chay hoặc lên án khái niệm cơ thể hoàn hảo của hãng.

Show nội y năm nay sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tại New York, Mỹ và được phát sóng vào ngày 2/12. Hiện 53 người mẫu xác nhận tham gia, trong đó có 12 "thiên thần" quen thuộc. Theo Vogue, Taylor Hill là người mở màn. Dàn ca sĩ khách mời gồm Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes và The Struts.

