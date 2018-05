Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam thi nhan sắc ở Ai Cập

Nguyễn Thị Thành đoạt giải Á hậu 3 Miss Eco International 2017 / Ngọc Tình ít tiếp xúc Nguyễn Thị Thành ở Miss Eco International

Ngày 10/4, Thư Dung cùng ê-kíp lên đường sang Ai Cập để kịp tham gia lịch trình của Miss Eco International 2018, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 28/4. Thư Dung có 10 ngày để chuẩn bị váy dạ hội, trang phục lấy cảm hứng từ chủ đề bảo vệ môi trường sinh thái. Cô còn thực hiện một video giới thiệu du lịch Việt Nam. "Thời gian chuẩn bị gấp rút nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức ở sân chơi quy tụ gần 70 thí sinh thế giới", người đẹp chia sẻ.

Thư Dung có số đo hình thể là 90 - 60 - 94 cm.

Thư Dung sinh năm 1995 ở Hà Nội. Cô cao 1,71 m, số đo ba vòng 90 - 60 - 94 cm. Người đẹp từng tham gia các cuộc thi như: The Look, The Face. Cô cũng đoạt giải Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Miss Eco International 2018 là cuộc thi nhỏ, tổ chức lần đầu vào năm 2015. Năm 2017, Nguyễn Thị Thành tham gia với tư cách thí sinh tự do và đoạt giải Á hậu 3.

Tâm Giao