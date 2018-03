8 nhà mốt ngoại tham gia Tuần thời trang quốc tế Việt Nam

Những thiết kế ấn tượng nhất Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam / Alexandre Phạm biến show thời trang thành sàn nhảy disco

Ngày 3/4 tại TP HCM, ban tổ chức Vietnam International Fashion Week - Tuần thời trang quốc tế Việt Nam - họp báo công bố mùa thời trang thứ năm.

Mùa này có các nhà thiết kế và thương hiệu đến từ các quốc gia gồm: Xuan Haute Couture (Pháp), Betty Trần - Taste of Australia showcase (Australia), João Rolo (Bồ Đào Nha), THIRD, Lee Chung Chung (Hàn Quốc), Israeli Fashion by Shenkar Design School (Israel), Boys of Bangkok (Thái Lan), Tata Christiane (Đức).

Tại họp báo, các nhà thiết kế đã ra mắt một số mẫu mang phong cách đặc trưng của mình.

Trong nước, năm nay có các tên tuổi quen thuộc tham gia chương trình như nhà thiết kế Công Trí, Chung Thanh Phong, Thủy Nguyễn, Lê Thanh Hòa... bên cạnh những cái tên lần đầu chào sân như Đỗ Long, Devon Nguyễn... Nguyễn Công Trí tiếp tục mở màn cho tuần thời trang mùa này.

Sau bốn lần tổ chức, mùa mới sẽ giới thiệu đến khán giả những bộ sưu tập dành cho mùa Xuân Hè 2017 tại TP HCM, từ ngày 25 đến ngày 28/4.

7 nhà mốt ngoại tham gia Tuần thời trang quốc tế Việt Nam Với hơn 20 show diễn, chương trình đã sớm mở đợt tuyển chọn người mẫu tại TP HCM và Hà Nội do quán quân Next Top Hoàng Thùy làm giám khảo casting. Nhà sản xuất kỳ vọng sau hai đợt tuyển chọn, số lượng và chất lượng người mẫu phục vụ cho các show sẽ được đẩy mạnh so với các mùa trước.

Tại họp báo, các nhà thiết kế ra mắt một số mẫu mang phong cách đặc trưng của họ. Khi được hỏi về hiệu quả thiết thực nhất mà tuần thời trang mang lại, bà Trang Lê - Chủ tịch Vietnam International Fashion Week - nhường câu trả lời cho các nhà thiết kế. Chị Thủy Nguyễn cho rằng sau lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện này, chị tạo được ấn tượng với khách hàng, giúp doanh số tăng gấp nhiều lần và thương hiệu cũng được công chúng biết đến nhiều hơn. Tương tự, các nhà thiết kế như Chung Thanh Phong, Lê Thanh Hòa cho rằng họ trở lại trình diễn trong chương trình vì nhìn thấy quy mô cũng như hiệu quả sau những lần giới thiệu bộ sưu tập trước đó.

Năm nay, Vietnam International Fashion Week 2017 có sự góp mặt của đại diện những tổ chức, tuần lễ thời trang hàng đầu thế giới và các tạp chí về thời trang nổi tiếng như Vogue Italia, Vogue Korea, Harper’s Bazaar Singapore...

