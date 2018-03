7 xu hướng thời trang nguy hiểm nhất lịch sử

Áo corset Tạo nên vóc dáng "thắt đáy lưng ong" quyến rũ cho người phụ nữ nhưng món thời trang này lại gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ngoài khiến việc hơi thở trở nên nặng nhọc, nó còn có thể làm gãy xương sườn, chảy máu nội tạng vì các cơ quan bị dồn ép quá mức. Khi xu hướng áo corset buộc dây trở thành hiện tượng vào những năm 1890, chúng càng trở nên đáng sợ khi ảnh hưởng cả đến xương hông và cột sống. Là "tín đồ" trung thành của áo corset, phụ nữ tầng lớp thượng lưu thời này phải sở hữu một cơ thể kém cân đối với vòng eo quá nhỏ còn các phần ngực, vai và cổ phình to. Một số người sử dụng áo corset như một cách giảm cân. Kết quả là không ít phụ nữ tử vong do tràn khí màng phổi hoặc xẹp phổi do cơ thể không chịu được sức ép.