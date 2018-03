10 lời khuyên để thành công với nghề 'mẫu béo'

Phụ nữ đua nhau tăng cân để trở thành 'mẫu béo' / Kate Upton là Người mẫu của năm

Béo phì đang là một trong những nỗi lo về sức khỏe ở nhiều quốc gia, nắm bắt được xu hướng này, ngày càng có nhiều hãng thời trang phát triển mảng trang phục plus-size (quá cỡ). Khi nhu cầu về người mẫu thừa cân bùng nổ, không ít cô gái thậm chí đã chọn cách tăng cân để trở thành mẫu béo. Nếu thực sự quan tâm tới lĩnh vực khá mới mẻ này và nghiêm túc muốn theo đuổi nó, bạn có thể sẽ cần tới những lời khuyên dưới đây.



1. Chắn rằng bạn thực sự béo



Điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng thực tế là một khi đã được nhận vào làm người mẫu plus-size, bạn phải luôn giữ mình mập và có nguy cơ bị sa thải nếu sút cân. Nhiều cô gái nhìn vào gương tưởng mình béo nhưng để được coi là mẫu plus-size, các tỷ lệ, số đo cơ thể của họ phải thỏa mãn những quy chuẩn nhất định ví dụ như ít nhất bạn phải mặc vừa size 12 (số đo 3 vòng 99 - 77,5 - 104 theo chuẩn Mỹ) trở lên.



2. Tìm hiểu về nghề



Người mẫu béo cũng là một nghề chuyên nghiệp đòi hỏi sự hiểu biết chuyên môn chứ không phải một công việc làm cho vui hay chỉ cần béo là làm được. Hãy tìm hiểu về lĩnh vực này một cách nghiêm túc bởi bước vào nghề bạn cũng sẽ phải catwalk, chụp hình giống như các người mẫu bình thường vẫn làm.

Bạn cần học cách biểu cảm, tạo dáng sao cho ấn tượng, gợi cảm mà không buồn cười với cơ thể thừa cân.

3. Thoải mái và yêu cơ thể mình



Lúc này, cơ thể béo tròn chính là "phương tiện" kiếm sống của bạn. Bạn phải luôn thấy tự hào với nó để có thể tạo dáng tự tin và hấp dẫn nhất trong mỗi bức hình. Có như thế, những cô gái mập mạp khác mới bị thu hút và quyết định móc hầu bao mua món đồ mà bạn đang mặc.



4. Tìm một trung tâm người mẫu



Một đơn vị quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tìm thấy cơ hội và định hướng cho bạn tốt hơn về mặt hình ảnh.



5. Gương mặt phải ưa nhìn



Người mẫu gầy với gương mặt xấu lạ có thể coi là ấn tượng nhưng nếu đã béo mà lại xấu nữa thì thật tệ. Nếu để ý, bạn sẽ thấy những người mẫu béo nổi tiếng đều có chút nhan sắc. Đây sẽ là ưu điểm giúp họ nổi bật và tạo thiện cảm hơn.

Crystal Renn là siêu mẫu béo xinh đẹp và nổi tiếng hàng đầu hiện nay.

6. Tập gym đều đặn



Tập gym ở đây không phải để giảm cân mà là giữ cho bạn được khỏe mạnh và ở đúng size mà công ty quản lý, khách hàng yêu cầu. Có một điều quan trọng cần biết là hầu hết người mẫu béo đều có eo. Họ có thể sở hữu cân nặng, bắp tay to, vòng ngực và mông lớn nhưng tỷ lệ ba vòng vẫn cân đối chứ không phải mẫu béo nào cũng được phép đầy mỡ ở khắp nơi.



Ngoài ra, vì vóc dáng lệch chuẩn, bạn cần bù đắp vào những phần khác như chịu khó chăm sóc tóc, móng, làn da mịn màng săn chắc.

Dù cân nặng như thế nào, mẫu béo vẫn phải có đường cong với vùng eo rõ rệt

7. Đam mê thời trang

Bạn sẽ tiến được gần hơn với cơ hội nghề nghiệp này khi có một niềm say mê thời trang thực sự. Với tình yêu mặc đẹp và sự tự tin, các blogger béo nổi tiếng như Georgina Doull - cô gái nặng 120 kg - hay Audrey - chủ nhân của blog Big or not to Big - không chỉ truyền cảm hứng cho những cô gái mập mạp trên toàn thế giới mà còn tạo dựng được tên tuổi riêng khiến những thương hiệu thời trang plus size quan tâm và đặt vấn đề đăng quảng cáo hay mời làm mẫu.

Georgina (trái) và Audrey là những cô gái béo nổi tiếng và được yêu mến nhờ phong cách thời trang cùng sự tự tin.

8. Chủ động tìm cơ hội



Đừng giấu mình vì tự ti mà hãy thay đổi cái nhìn của mọi người về bản thân, tìm cách giới thiệu mình rộng rãi như tham gia các hoạt động xã hội, những cuộc thi. Nằm trong số tám người mẫu plus size hàng đầu thế giới, Whitney Thompson và Toccara Jones đều được chú ý nhờ tham gia cuộc thi America’s Next Top Model, trong đó, Toccara là gương mặt nổi bật của mùa thứ ba còn Whitney là thí sinh đặc biệt khi nặng cân nhưng vẫn về nhất trong mùa thi năm thứ 10.

Châu Sa