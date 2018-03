10 chân dài hot nhất làng thời trang Việt 2013

Thanh Hằng buông vai trần dự tiệc / Huyền Trang, Hoàng Thùy làm 'nàng thơ' của NTK Li Lam

Thanh Hằng

Ở tuổi 30, Thanh Hằng vẫn có tên trong top chân dài hot nhất làng giải trí Việt. Năm 2013, dù bận rộn với các hợp đồng quảng cáo, cô vẫn chăm chỉ trình diễn trên nhiều sàn catwalk lớn nhỏ, từ show Cảm ơn Sài Gòn của nhà thiết kế Công Trí đến show định kỳ như Thời trang và Cuộc sống. Tuy năm nay, chân dài 1,12m bị vướng vào một số tin đồn đời tư không mong muốn nhưng ý thức và lòng yêu nghề giúp Thanh Hằng luôn được đồng nghiệp và nhà sản xuất yêu mến.

Năm 2013, Thanh Hằng bắt đầu bén duyên với vai trò mới: chỉ đạo catwalk. Việc trở thành host của Vietnam's Next Top Model giúp Thanh Hằng bước sang một tầm cao mới trong nghề. Ở tuổi 30, nhan sắc của Thanh Hằng ngày càng mặn mà và quyến rũ. Cô liên tiếp 3 năm nhận được đề cử "Mỹ nhân của năm" do báo Ngoisao.net tổ chức.

Xuân Lan

Năm nay sẽ làm một năm khó quên đối Xuân Lan khi cô mang thai đứa con đầu lòng ở tuổi 35. Mặc dù không còn đồng hành với vai trò là host của Vietnam's Next Top Model, siêu mẫu vẫn tất bật với các hoạt động thời trang như đi sự kiện, làm mẫu cho các thương hiệu đầm bầu, chỉ đạo catwalk ở một số chương trình uy tín... Sát ngày sinh, Xuân Lan vẫn tham dự buổi họp báo Những cánh bướm cuối thu. Sự chuyên nghiệp, năng động và quyết đoán của bà mẹ trẻ giúp cô trở thành tấm gương người mẫu cho rất nhiều đàn em đi sau.

Huyền Trang



Sức nóng của quán quân Vietnam's Next Top Model 2010 ngày càng lan tỏa khi Trang Khiếu biết cách xây dựng hình ảnh gần gũi hơn. Trong năm này, cô liên tục góp mặt trong các show diễn lớn: Tuần lễ thời trang Xuân Hè, Đẹp Show, F Show, Elle Show, Những cánh bướm cuối thu... Đặc biệt, Huyền Trang là người mẫu Việt duy nhất trình diễn tại show Thời trang Xuân Hè 2014 của thương hiệu Eugene Lin trong khuôn khổ của London Fashion Week.

Với vẻ đẹp Á Đông ngày càng chín cùng nỗ lực giảm cân đáng kể, Huyền Trang đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhà thiết kế hay thương hiệu lớn.

Hoàng Thùy





Sở hữu chiều cao 1m77, thân hình mảnh mai cùng lợi thế là gương mặt góc cạnh đầy biểu cảm, số lượng các tạp chí thời trang mời Hoàng Thùy tham gia hợp tác ngày càng nhiều. Là "gà cưng" của BeU, Hoàng Thùy có số lượng show diễn rất ổn định cùng mối quan hệ rộng khắp với các nhà tổ chức, nhà thiết kế. Phong thái chuyên nghiệp cộng với cách trình diễn cuốn hút, Hoàng Thùy luôn được ưu tiên xuất hiện ở các vị trí đẹp như "gương mặt mở màn" hoặc vedette dù tuổi nghề còn trẻ.

Thùy Dương

Không quá "hot" như Trang Khiếu, Hoàng Thùy, cô người mẫu gầy nhất Việt Nam với nghệ danh Tyh D đang ngày một khẳng định mình trong làng thời trang. Báo chí và công chúng nhớ đến cô nhiều hơn qua các show diễn chứ không còn là cái mác "bản sao Kate Moss". Vóc dáng lạ cùng khuôn mặt đậm chất "high fashion" và cá tính mạnh mẽ đã giúp cho Thùy Dương ghi điểm trong mắt khán giả. Âm thầm, lặng lẽ xuất hiện trên các sàn catwalk lớn nhỏ, Thùy Dương tiêu biểu cho lớp người mẫu thế hệ mới: tự lập, yêu nghề và không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ quy chuẩn nào.

Ngọc Quyên





Dù đã trở thành ngôi sao giải trí, Ngọc Quyên vẫn không từ bỏ sàn diễn và niềm đam mê thời trang, bằng chứng là hầu hết chương trình thời trang lớn nhỏ không vắng bóng cô. Thương hiệu Ngọc Quyên với những bước đi chéo chân theo từng nhịp nhạc dường như có sức hút khó cưỡng với khán giả. Năm vừa qua, bằng việc nói không với scandal và xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, Ngọc Quyên nổi bật giữa dàn chân dài đang xuất hiện ngày càng nhiều trong làng mẫu Việt.

Lan Khuê

Sau những thành công bước đầu năm 2012, sang năm 2013, Lan Khuê tiếp tục ghi danh mình vào các giải thưởng danh giá như: giải nhì tại New Silk Road Model Look 2013, Top 5 người mẫu nữ xuất sắc do Hiệp hội thời trang châu Á trao tặng và mới đây nhất là giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013. Nỗ lực làm việc không mệt mỏi, Lan Khuê đã hoàn toàn thoát khỏi biệt danh "bản sao Hà Anh". Sở hữu số đo chuẩn cùng thần thái ngày càng mạnh mẽ hơn, Lan Khuê hứa hẹn là gương mặt người mẫu hàng top trong thời gian tới.

Hoàng Yến

Năm 2013, Hoàng Yến vẫn nằm trong top những người mẫu đắt show nhất, bên cạnh đó cô còn xuất hiện trên ghế nóng Siêu mẫu Việt Nam với vai trò giám khảo. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không được dư luận quan tâm bằng đời tư khi trong năm qua, Hoàng Yến liên tiếp dính phải những sự cố ồn ào liên quan tới cân nặng, nghi án đập đá, nghiện ma túy, bị cảnh sát giao thông túy còi. Tai nạn, scandal tình - tiền... phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Hoàng Yến trong mắt công chúng.

Minh Triệu

Minh Triệu được biết đến như một biểu tượng nóng bỏng của làng mẫu Việt. Cô sở hữu làn da nâu bóng giòn, đôi môi sexy, cùng thân hình đồng hồ cát quyến rũ. Trong năm qua cô đã "thiêu đốt" các đấng mày râu bằng bộ ảnh nude 100% nhân dịp lễ Valentine và sau đó là hàng loạt shoot ảnh bán nude và bikini bốc lửa. Tuy nhiên sự sexy của Minh Triệu vẫn nằm trong giới hạn chừng mực của nghệ thuật chứ không lố lăng gây phản cảm.

Trang Trần

Bận rộn hoạt động từ thiện, chăm chỉ lo cho quán bún đậu, Trang Trần vẫn kịp để lại một số dấu ấn trong làng thời trang năm qua với việc dành thời gian tham gia đầy đủ các show diễn lớn nhỏ. Tháng 11 vừa qua, Trang Trần gây bất ngờ khi chủ động đến tham gia buổi casting cho show Cảm ơn Sài Gòn của Công Trí như bao người mẫu mới vào nghề khác. Sự dũng cảm này khiến cô được đánh giá cao. Trong đêm diễn chính thức, Trang Trần được cổ vũ rất nhiệt tình với tà áo dài in tấm biển: "Cấm sờ, có điện, nguy hiểm chết người", phản ánh đúng tính cách của cô trong đời thường. Trang Trần cũng được mời làm vedette cho show Đỗ Mạnh Cường.

Vân An - Ken Lê