Vitamin C giúp duy trì vẻ đẹp mịn màng, săn chắc cho làn da

Bác sĩ Trần Ngọc Ánh - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về công dụng cũng như cách sử dụng Vitamin C đúng cách và hiệu quả.

Bác sĩ Trần Ngọc Ánh.

Công dụng của Vitamin C trong làm đẹp

Theo Bác sĩ Trần Ngọc Ánh, Vitamin C (tên khoa học là axit Ascorbic) là dưỡng chất không chỉ tốt cho sức khỏe (giúp tăng cường miễn dịch, thanh lọc cơ thể…) mà còn đem lại hiệu quả cho làn da như:

Là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do - thủ phạm trực tiếp gây lão hóa da. Do đó, Vitamin C giúp duy trì vẻ đẹp mịn màng, săn chắc của làn da.

Kích thích sự tổng hợp collagen - thành phần giúp kết nối các tế bào da tạo độ đàn hồi cho da. Đặc biệt khi bị mụn, cấu trúc collagen và elastin bị phá vỡ, hình thành sẹo. Vitamin C sẽ giúp nâng đỡ những vùng da bị lõm do thiếu hụt collagen, giúp sẹo lõm sau mụn trở nên trơn phẳng.

Ức chế sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin - thủ phạm gây ra các vết thâm sau mụn, nám và tàn nhang; làm sáng vùng da xỉn màu và làm đều màu da.

Ức chế tăng tiết nhờn, se nhỏ lỗ chân lông hiệu quả.

Bổ sung Vitamin C đúng cách

Vitamin C có nhiều trong trái cây hay các thực phẩm chức năng. Tuy nhiên thông qua đường ăn uống, Vitamin C sẽ tác động lên mọi cơ quan của cơ thể và dễ bị chuyển hóa, không đem lại hiệu quả rõ rệt cho vùng da cần điều trị. Do đó, cung cấp Vitamin C trực tiếp lên da là giải pháp hữu hiệu. Khi sử dụng trên da, tế bào tiếp xúc với Vitamin C tái tạo sợi collagen nhanh gấp 8 lần so với bình thường.

Hiện nay, điện chuyển ion đưa Vitamin C trực tiếp vào da được sử dụng phổ biến. Đây là kỹ thuật hiện đại dùng dòng điện đặc biệt đưa Vitamin C (đã được ion hóa) với nồng độ cao đi sâu vào lớp đáy thượng bì và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, công dụng của phương pháp này còn tùy thuộc vào tay nghề của từng bác sĩ điều trị.

Ngoài ra, cần duy trì điện chuyển ion Vitamin C mỗi tuần và phải thực hiện nhiều lần để cung cấp đủ Vitamin C cho da, chi phí điều trị khá cao. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các sản phẩm thoa điều trị chứa Vitamin C nguyên chất với hàm lượng cao - đây là phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho làn da.

Cung cấp Vitamin C nguyên chất trực tiếp lên da là giải pháp hữu hiệu giúp duy trì vẻ đẹp làn da.

Những lưu ý khi dùng Vitamin C

Khi sử dụng các sản phẩm thoa chứa Vitamin C nguyên chất, bạn cần lưu ý một số điểm sau để đảm bảo hiệu quả điều trị:

Cần phân biệt Vitamin C nguyên chất và chiết xuất Vitamin C được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm thông thường.

Vitamin C nguyên chất chỉ phát huy tác dụng điều trị các vấn đề của da khi được điều chế với hàm lượng cao (từ 10% trở lên), ổn định và thẩm thấu tốt qua da; do đó, bạn cần phải tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi sử dụng.

Mặc dù Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa giúp chống lại những tổn thương do tia cực tím gây ra, tuy nhiên, không nên chủ quan rằng Vitamin C có thể thay thế các sản phẩm chống nắng. Ngoài ra, những vùng da bị sẹo, thâm, nám, tàn nhang,… lại dễ bị tổn thương nhiều hơn bởi ánh nắng. Do đó, tránh nắng là việc cần thiết để đảm bảo hiệu quả cao trong điều trị các vấn đề của da.

(Nguồn: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam)