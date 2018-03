Trang Khiếu chia sẻ bí quyết giảm 4 kg một tháng

Trang Khiếu, Hoàng Thùy trở về từ London Fashion Week / Trang Khiếu tự tin sải bước trước dàn mẫu nước ngoài

- Tờ Fox News từng nhận định "Nếu là người mẫu và muốn được catwalk ở tuần thời trang danh giá, bạn phải có size 0". Điều đó khiến giới mẫu quốc tế phải ép cân, đôi khi theo cách cực đoan như rửa ruột, uống thuốc nhuận tràng, ăn bông gòn... Chị nghĩ gì về xu hướng này?

- Quả thật làng mẫu và cả một bộ phận công chúng luôn chuộng và thích ngắm những người mẫu size 0. Tuy nhiên, nếu tất cả chúng tôi đều buộc phải có size 0, thì có nghĩa những người cao 1,82m cũng phải có cân nặng ngang bằng với người cao 1,78m hay 1,76m. Điều này gây ra một số vấn nạn về giảm cân không lành mạnh. Tuy vậy, xu hướng này đang dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, tạo cơ hội cho người mẫu được phép có cơ thể cân đối, tức là mảnh mai nhưng có cơ và khỏe mạnh nhờ chế độ ăn đủ dinh dưỡng, tập luyện đều đặn. Hiện tại, thậm chí những người mẫu có thân hình thể thao cũng đang được ưa chuộng.

Trang Khiếu có vóc dáng dao động trong khoảng từ size 0 đến size 2.

- Tại Việt Nam, quy định về vóc dáng người mẫu có khác gì so với các nước phương Tây?

- Chiều cao trung bình nước ta khá thấp so với các nước phương Tây, thêm nữa là văn hoá, cách nhìn nhận vẻ đẹp của người Việt cũng khác. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến quy định vóc dáng cho người mẫu. Tuy nhiên do hội nhập và giao lưu ngày một phát triển, nên số đo cũng như các tiêu chuẩn của người mẫu đã khác trước, ví dụ như chiều cao tăng lên, cân nặng, tỷ lệ ba vòng cũng gần với chuẩn quốc tế hơn... Tính chuyên nghiệp, khả năng biểu cảm và chịu đựng cường độ công việc cũng đòi hỏi khắt khe hơn.

- Chuyện duy trì vóc dáng và ép cân ảnh hưởng thế nào đến những người mẫu như chị?

- Không chỉ riêng người mẫu mà chuyện giảm cân là áp lực cho mọi phụ nữ, thậm chí cả đàn ông. Bản thân tôi từng trải qua hàng năm trời, thử đủ phương thức tập luyện khác nhau, khổ cực có, chán nản cũng có. Có những ngày dày đặc, tôi cứ 3 tiếng liên tục tập luyện, tập nặng với tạ, không ăn tinh bột...

- Chị vừa trở về từ London Fashion Week danh tiếng, chị nhận xét thế nào về áp lực giảm cân của các người mẫu làm việc cùng mình?

- Chuyến đi Anh cho tôi nhiều trải nghiệm rất thú vị. Trong đó có những câu chuyện về việc giảm cân của người mẫu quốc tế. Bình thường, họ vẫn ăn uống đầy đủ, không quá kiêng cữ, nhưng đến trước ngày diễn khoảng một vài tuần là quá trình ép cân bắt đầu. Họ áp dụng chế độ ăn không tinh bột nghiêm ngặt, hạn chế uống các đồ béo, ngọt. Sallad, hoa quả, táo là món ăn chính nhưng với số lượng ít một, cộng thêm tập thể dục đều đặn.

- Nhiều tạp chí bắt đầu thích những người mẫu đầy đặn, khỏe khoắn xuất hiện ở trang bìa, còn sàn diễn lại chuộng những thân hình siêu gầy. Chị cân bằng những yêu cầu đó như thế nào?

- Chuyện này cũng dễ hiểu, khi lên máy ảnh, máy quay, cơ thể chúng ta luôn trông to hơn, cứ như tăng thêm 3 - 4 kg vậy. Vì thế trên sàn diễn người mẫu có cơ thể mảnh khảnh hơn là điều quan trọng. Tuy vậy, yếu tố này không phải tất cả, chúng tôi vẫn còn được đánh giá và chọn lựa thông qua thái độ làm việc, xu hướng, khả năng nắm bắt ý tưởng bộ sưu tập...

- Size hiện tại của chị là bao nhiêu?

- Cơ thể tôi dao động trong khoảng từ size 0 đến size 2 vì phom dáng, chất liệu vải và cách làm đồ của nhà thiết kế cũng ảnh hưởng đến size quần áo. Chưa kể, size ở một số nước là khác nhau.

Bí quyết giảm cân của Trang Khiếu là kết hợp ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn.

- Chị từng tự tin với thân hình hơi mập của mình và cho đó là vẻ đẹp riêng, vì sao thời gian gần đây chị lại ép cân?

- Tuy lúc đó hơi mập so với các bạn người mẫu khác nhưng bù lại tôi có thể hình khỏe khoắn. Sau khi tìm hiểu và lập chế độ giảm cân phù hợp mà không cần phải gồng mình ăn kiêng quá cực khổ, tôi đã quyết định thực hiện và nó thực sự hiệu quả.

Cơ thể tôi vốn đã có nhiều cơ và hơi to từ trước do chăm đạp xe khi đi học, nên chế độ tập cường độ nặng, hay ăn nhiều protein làm tôi trông cứng và khó giảm cân hơn. Do đó, tôi chọn phương pháp giảm cân riêng và cân nặng giờ đây của tôi là 56 - 57kg.

- Chị có thể chia sẻ rõ hơn về bí quyết mà chị đánh giá là hiệu quả?

- Đầu tiên, tôi loại bỏ áp lực để đầu óc và cơ thể thoải mái hơn. Cho phép mình ăn lại tinh bột, đồ ngọt, béo nhưng không quá nhiều, các bữa được chia làm nhiều lần. Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ cách này chỉ làm tăng cân thêm. Tuy nhiên, khi không có áp lực, bạn sẽ bớt đi rất nhiều ham muốn ăn uống.

Tiếp đến, tôi duy trì tập nhẹ hoặc tập một số môn giúp cơ thể dẻo dai, đều đặn và nghiêm túc mỗi ngày bốn tiếng, trong đó hai tiếng đạp xe, một tiếng chạy bộ, và một tiếng cho boxing, dance hoặc yoga. Tôi tự đi chợ chuẩn bị ba bữa ăn, thực phẩm chính là salad và thịt gà luộc. Tôi đã giảm được 4 kg sau một tháng và cơ thể vẫn khỏe mạnh.

Cân nặng giờ đây của Trang Khiếu là 56 - 57kg

- Quan niệm của chị về một cơ thể "chuẩn" theo đúng nghĩa?

- Với tôi đó là một cơ thể nhiều sức sống, đủ dinh dưỡng để đảm bảo cho công việc và cuộc sống.

- Chị có lời khuyên gì cho những phụ nữ đang tìm mọi cách để giảm cân?

- Ai cũng thích và mong được đẹp. Nhưng cái đẹp không chỉ nằm ở bề ngoài, nó còn là cách bạn sống, tâm hồn và sự cố gắng của bản thân. Riêng các bạn gái, các chị và mẹ đều là phụ nữ, tiềm ẩn trong chúng ta vốn đã có cái đẹp. Hãy khám phá chính mình và tìm ra vẻ đẹp đó!

- Khi trọng lượng cơ thể giảm, đồng nghĩa với việc các vùng da sẽ chùng xuống, thiếu sức sống. Chị khắc phục điều này bằng cách nào?

- Tôi chỉ có hai lời khuyên: đầu tiên là uống thật nhiều nước và bổ sung vitamin, chất khoáng từ hoa quả giúp tăng độ đàn hồi và tươi tắn; thứ hai là tập thể dục đều đặn.

Thùy Liên thực hiện