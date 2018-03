Tạm biệt làn mi giả

Hàng mi cong và dày như lông mi búp bê là mong muốn của nhiều bạn gái. Tuy nhiên, ít người châu Á được sở hữu hàng mi dài, cong và dày. Do vậy, dùng mi giả, nối mi là cách để nhiều người lựa chọn để khắc phục nhược điểm này.

Giờ đây, có một cách thật đơn giản để biến giấc mơ về làn mi búp bê đã trở thành hiện thực. Một là mi cong, dài, dày tự nhiên vĩnh viễn sẽ thuộc về bạn. Bạn chỉ cần chuốt mi mỗi tối trước khi đi ngủ và sau 4 tuần độ dài hàng mi của bạn đã tăng lên 200% (Nghiên cứu lâm sàng của các tổ chức nghiên cứu độc lập) so với ban đầu.

Công nghệ và hiệu quả đã được kiểm chứng

Sau một thời gian dài nghiên cứu về cấu tạo của mi, các chuyên gia của Artdeco đã cho ra đời sản phẩm dưỡng mi trong suốt với các thành phần nuôi dưỡng và kích thích làm dài mi một cách hiệu quả và an toàn. Thành phần cấu tạo của sản phẩm này chứa các hoạt chất đa tác động như chuỗi peptide mô phỏng sinh học kích thích tăng trưởng chiều dài mi, độ đậm màu và phát triển sợi mi mới. Hoạt chất bioenergizer giúp nuôi dưỡng và tăng số lượng sợi mi cùng các thành phần vitamin giúp dưỡng ẩm và làm khỏe mi.

Với các thành phần mô phỏng sinh học và tự nhiên, chuốt dưỡng làm dài mi của thương hiệu này lành tính, dùng được ngay cả với những đôi mắt nhạy cảm.

Tuy nhiên, đối với những bạn gái thường xuyên trang điểm thì việc lựa chọn mascara có thành phần nuôi dưỡng cũng quan trọng để duy trì được một làn mi đẹp. Các thành phần của mascara phải chứa các thành phần dưỡng ẩm, nuôi dưỡng mi trong khi chuốt để tránh tính trạng làm khô, yếu và rụng mi sau một thời gian sử dụng.

Mascara chuốt dưỡng mi ban đêm đặc biệt Growth Activator – Night Repair Balm của ARTDECO giúp gia tăng chiều dài mi lên 200% sau 4 tuần.

Mascara All in one của Artdeco có thể là một gợi ý phù hợp với bạn. Sản phẩm này có tác dụng 3 trong một, giúp gia tăng độ dày, độ dài và làm cong mi. Với các thành phần là các vitamin và sáp Carnauba giúp chăm sóc, nuôi dưỡng lông mi ngay trong thời gian sử dụng và phù hợp với những đôi mắt nhạy cảm hay những bạn gái đeo kính sát tròng. Sản phẩm này đã đoạt giải thưởng Glammy Award do độc giả tạp chí nổi tiếng Glamour bình chọn và là sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường của thương hiệu này.

Sau mỗi lần trang điểm, bạn cần làm sạch nhẹ nhàng bằng các dụng cụ tẩy trang.

Thành lập từ năm 1986, Artdeco là nhãn hàng trang điểm cao cấp có thị phần lớn tại Đức, với thị phần 20% toàn thị trường. Những sản phẩm của nhãn hàng này đã có mặt tại Việt Nam từ tháng 11.

