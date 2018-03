Mỹ nhân Hollwood tạo khối theo mặt tròn, dài

Ngọc Quyên lại nằm trong trường hợp ngược lại so với Paris và Reese, cô nàng có gương mặt hình tam giác với chiếc má bầu khá to và cằm nhỏ. Do đó, khi trang điểm, khu vực má thường được đánh phấn màu tối, phía cằm và dưới hai bên xương hàm sẽ đánh highlight giúp nửa dưới gương mặt mở rộng, cân đối hơn.