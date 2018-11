Minh Tú: 'Tôi muốn đoạt vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia' / Giám khảo Asia's Next Top Model: 'Minh Tú có chiến lược tốt đào tạo thí sinh'

Ngày 14/10 tại một sự kiện ở TP HCM, Minh Tú chia sẻ về tin đồn cô "dao kéo" nên có diện mạo khác lạ so với trước đây. "Nhiều người biết tôi có quan điểm 'đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp'. Ngoại hình tôi thay đổi tích cực là nhờ quá trình luyện tập, ăn uống và đổi cách make-up. Tôi đã nhiều lần khẳng định mình không làm gì ngoài chỉnh răng. Gần đây, tôi căng da mặt bằng chỉ hoa hồng để khắc phục nhược điểm nhăn da", cô nói.

Minh Tú diện váy lụa cúp ngực tôn hình thể.

Siêu mẫu đã tìm hiểu và biết việc làm da không vi phạm tiêu chí Miss Supranational 2018. Ngoài ra, cô đang chuẩn bị các kỹ năng cần thiết trước ngày sang Ba Lan dự thi vào cuối tháng 11. Lịch trình mỗi ngày của người đẹp kín với các buổi tập để có thần thái và dáng đi theo chuẩn hoa hậu. Sau đó Minh Tú trình diễn và tạo dáng trước ống kính theo yêu cầu và được các khách mời khen ngợi tại sự kiện.

Minh Tú căng da mặt trước ngày thi Miss Supranational Biến đổi ngoại hình của Minh Tú theo thời gian.

Nguyễn Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, cao 1,78 m với số đo ba vòng 86-60-96 cm. Cô xây dựng hình ảnh chân dài gợi cảm với nước da nâu bóng. Minh Tú từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2014, Minh Tú casting thành công và trình diễn cho nhà mốt nổi tiếng thế giới Oscar de la Renta tại Singapore Fashion Week. Năm 2017, cô đoạt á quân Asia's Next Top Model và là huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm nay, cô trở thành huấn luyện viên Asia's Next Top Model.

Vân An