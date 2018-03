Mẹo gội đầu ngược giúp tóc óng ả hơn

4 cách đơn giản ngăn tóc chẻ ngọn / 3 kiểu đầu đẹp chữa cháy khi tóc bẩn

Nếu như trước đây, quy trình gội đầu thông thường là gội, xả sạch, gội thêm một lần nữa rồi dùng dầu dưỡng (hoặc xả) thì bây giờ, mọi thứ đã bị đảo ngược. Alison Freer, một nhà thiết kế sống tại Los Angeles là người thử nghiệm cách gội đầu mới này.

Nhà thiết kế Alison Freer đã thử nghiệm cách gội đầu ngược so với quy trình bình thường.

Theo giải thích của Alison Freer về cách gội đầu "ngược đời" này, việc đẩy bước gội đầu xuống cuối cùng giúp mái tóc có đủ độ ẩm mà không bị đè nặng, dễ gây rụng tóc. Kỹ thuật gội này đặc biệt hiệu quả với những người có mái tóc mỏng, tạo nét óng ả và độ bồng.

Đặc điểm mái tóc của Alison Freer là nhờn ở chân tóc nhưng khô ở đuôi, vì thế cô ngày nào cũng phải gội đầu. Sau khi thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau, kể cả loại bỏ hoàn toàn dầu gội, nhằm khắc phục hiện tượng nhờn nhưng không hiệu quả, Alison quyết định đảo ngược quy trình gội đầu. Cô dùng dầu xả đầu tiên, tranh thủ tắm để chờ dưỡng chất ngấm vào chân tóc, sau đó mới gội bằng dầu. Dầu xả làm đuôi tóc không bị rối khi gội, nhờ đó bớt rụng hơn. "Tôi đã thử gội như thế trong một tuần nay và tóc của tôi nhìn đỡ hơn hẳn", Alison viết trên blog cá nhân.

Quy trình "gội đầu ngược": Thoa dầu xả, chờ dưỡng chất ngấm, xả sạch với nước sau đó gội với dầu gội.

Alison Freer không phải là người đầu tiên áp dụng phương pháp gội đầu này. Một blogger của trang No More Dirty Looks khuyên độc giả của mình nên thử, sau khi để mỹ phẩm lẫn lộn trong nhà tắm và dùng nhầm dầu gội với dầu xả: "Trong vài tháng, tóc tôi đẹp lên trông thấy". Đây cũng là phương pháp được Horst Rechelbache, người sáng lập của hãng dược mỹ phẩm Aveda, gợi ý với người dùng. Ông khuyên bạn nên làm ướt tóc, thoa dầu dưỡng, sau đó xả sạch với nước rồi gội bình thường.

Horst Rechelbache, người sáng lập của hãng dược mỹ phẩm Aveda cũng cho rằng cách gội đầu ngược sẽ giúp mái tóc bóng mượt hơn.

Theo trang TrueBeauty, quá trình "gội đầu ngược" chỉ có tác dụng trên một số loại tóc nhất định. Nếu tóc của bạn dày hoặc quá khô, nên dùng dầu xả sau khi gội là tốt nhất.

Thùy Liên