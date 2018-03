Khám phá túi Fukubukuro may mắn từ Nhật dành cho tín đồ làm đẹp

Ra đời từ các đây hơn 100 năm, túi may mắn (còn gọi là Fukubukuro) là ý tưởng độc đáo do một cửa tiệm tạp hóa tại Nhật khởi xướng. Sau này, túi may mắn dần trở nên phổ biến, trở thành nét văn hóa Nhật Bản mỗi độ xuân về. Điểm đặc biệt của chiếc túi này giá ưu đãi và những món đồ bí mật bên trong nhằm thu hút, kích thích sự tò mò của khách hàng. Người mua không biết những món đồ mình sắp mua mà sẽ lựa chọn dựa trên mô tả về thương hiệu, tên sản phẩm và quy cách nằm trên mỗi thẻ giá đính kèm bên ngoài. Điều này không chỉ giúp người mua có cơ hội sở hữu những món đồ cao cấp giá "mềm" mà còn mang lại cảm giác thích thú xen lẫn hồi hộp khi bóc tách từng chiếc túi bên trong. Đó cũng là cảm giác của mỗi bạn nhỏ khi nhận được những phong bao lì xì trong ngày Tết. Nhờ trải nghiệm mua sắm thú vị này, nhiều người không ngần ngại xếp hàng dài từ sáng sớm để hái những chiếc "túi lộc" đầu năm.