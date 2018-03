Khả năng điều trị sẹo, vết thâm sau mụn của vitamin C

Vitamin C từ lâu được tin dùng trong chăm sóc, nuôi dưỡng làn da và sức khỏe. Chúng còn đem lại hiệu quả cao trong việc điều trị sẹo, thâm sau mụn, nám, tàn nhang… Nhằm giúp phái đẹp hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày 7/3, nhãn hàng Acnes - Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tổ chức hội thảo “Vitamin C - bí quyết làm đẹp cho bạn gái” tại TP HCM.

Tại sự kiện, Emmi Hoàng (Happy Skin) cùng các blogger chuyên làm đẹp khác như Hạnh Mai (Mailovesbeauty), An Phương (Letsplaymakeup)... đã chia sẻ bí quyết sử dụng vitamin C trong chăm sóc da và điều trị sẹo, thâm sau mụn. Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng - nguyên Phó chủ tịch Hội da liễu TP HCM cũng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc trong việc điều trị các vấn đề về da.

Lời khuyên của chuyên gia da liễu

Trong hội thảo, bác sĩ Hoàng cung cấp nhiều kiến thức cần thiết, giúp các bạn gái hiểu rõ hơn nguyên nhân, các phương pháp điều trị mụn và các di chứng sau mụn. Ông cho biết, đa số các bạn gái đến bệnh viện khi tình trạng sẹo, thâm đã lâu ngày, điều này gây nhiều khó khăn trong việc chữa trị. Đối với các vấn đề về da, điều trị sớm sẽ mang lại hiệu quả cao.

Theo bác sĩ Hoàng, vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng cải thiện nhiều vấn đề về da như lấy đi những nốt đen trên da (lớp sừng già), ức chế việc tạo thành melanin, làm mờ sắc tố melanin, giúp da trắng sáng, làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang. Vitamin C còn thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, làm đầy sẹo lõm do mụn.

Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng - nguyên Phó chủ tịch Hội da liễu TP HCM.

Bác sĩ cho biết, hiện nay có một số phương pháp trị liệu với vitamin C như thiên nhiên (chanh, nghệ...), công nghệ cao (điện chuyển ion vitamin C) và chế phẩm thoa chứa vitamin C. Trong đó, sử dụng các sản phẩm dùng ngoài da như Acnes C10 của Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) là giải pháp đơn giản và hiệu quả.

Bí quyết trị mụn của các blogger làm đẹp

Là blogger chuyên làm đẹp nhưng Emmi Hoàng, Hạnh Mai hay An Phương cũng không tránh khỏi việc phải đối phó với mụn và vết thâm, sẹo sau mụn. Sau thời gian chọn lựa, họ tìm ra được phương pháp điều trị kịp thời.

Emmi Hoàng, Hạnh Mai và An Phương trong sự kiện.

Sau nhiều thử nghiệm, cả Emmi Hoàng, Hạnh Mai và An Phương đều công nhận tác dụng của vitamin C trong chăm sóc da và điều trị sẹo, thâm sau mụn. Bên cạnh sử dụng sản phẩm thoa chứa vitamin C nguyên chất 2 lần mỗi ngày, các blogger còn bổ sung thêm Vitamin C cho da qua con đường ăn uống, đặc biệt là ăn nhiều trái cây.

Các nàng cũng khuyên các bạn gái nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày để việc điều trị sẹo, thâm đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, nhiều chiêu làm đẹp, trang điểm cũng được các beauty blogger chia sẻ tại hội thảo.

Acnes C10 - đẩy lùi sẹo, thâm sau mụn

Từ gợi ý của bác sĩ Hoàng và các blogger làm đẹp, Acnes C10 trở thành đề tài trao đổi của các bạn gái tại hội thảo. Tất cả thắc mắc của khách mời đều được bác sĩ và đại diện nhãn hàng trả lời, giải thích cặn kẽ.

Acnes C10 với hàm lượng cao 10% vitamin C nguyên chất.

Acnes C10 với hàm lượng cao 10% vitamin C nguyên chất là kết quả sau nhiều năm nỗ lực nghiên cứu của Công ty Rohto-Mentholatum. Nhờ công thức DPI (Double-Power Infiltrate) với Ethoxydiglicol, Acnes C10 ổn định và thấm tốt qua da, đem lại hiệu quả cao trong điều trị sẹo, thâm, nám, tàn nhang... Lọ đựng sản phẩm được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, giảm thiểu tác hại của ánh nắng.

Mọi nỗi lo về mụn, sẹo, thâm cũng như cách chăm sóc da với vitamin C được giải toả sau sự kiện. Bạn có thể xem thông tin về hội thảo “Vitamin C - bí quyết làm đẹp cho bạn gái” tại đây hoặc Facebook.

Thu Ngân