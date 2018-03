Hậu trường show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường

Đêm “Life in Color” tại khu nghỉ dưỡng 5 sao JW Marriott đảo ngọc, Phú Quốc quy tụ khoảng 60 người mẫu hàng đầu Việt Nam do đích thân Đỗ Mạnh Cường lựa chọn. Nhiều gương mặt bước ra từ chương trình Việt Nam Next Top Model sẽ tham gia trình diễn ủng hộ NTK Đỗ Mạnh Cường như Mâu Thủy, Lê Thúy, Trang Khiếu, Cao Ngân, Hoàng Oanh, Hoàng Thùy…

Đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ của Lê Thuý là “phù thủy trang điểm” Nam Trung. Anh chọn kiểu makeup tự nhiên với gam màu trung tính ngả đồng làm chủ đạo, hướng đến hình ảnh cô gái hiện đại, thanh lịch.

Do môi trường diễn ngoài trời, làn da của người mẫu chịu nhiều ảnh hưởng bởi nắng, gió, bụi… Chuyên gia Nam Trung sử dụng Beauness Menard để cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da trước khi đánh kem nền.

Trà My thu hút với màu son Stream G27 Menard. Son có sắc skin-tone, trùng với màu mạch máu thật của môi, tạo vẻ đẹp tự nhiên, rạng rỡ.

Minh Triệu được trang điểm mắt smokey eye. Tuy nhiên, màu đen được hạn chế sử dụng, phủ lớp nâu tạo hiệu ứng blur.

Siêu mẫu Mâu Thủy rạng ngời với làn da nâu khỏe khoắn.

Góp phần cho diện mạo xinh đẹp của các người mẫu là sản phẩm dưỡng da và trang điểm đến từ nhà tài trợ Menard. Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp này dần chiếm được tình cảm của giới chuyên môn khi thường xuyên xuất hiện trong nhiều hậu trường show diễn nổi tiếng.

Thế Đan