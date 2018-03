Hành trình tìm vẻ đẹp trong show thời trang, nghệ thuật của Davines

Ngày 18/12, chương trình tạo mẫu tóc Davines Hair Show diễn ra tại cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội). Đây là hợp phần cuối cùng khép lại chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật thường niên của Davines Việt Nam. Chiến dịch "Tôi gìn giữ vẻ đẹp" mùa hai hướng đến chủ đề “Vẻ đẹp là gì?”.

Với mỗi người, vẻ đẹp mang một sắc thái khác nhau, nếu gìn giữ được vẻ đẹp ấy, môi trường sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Chương trình muốn khuyến khích mọi người tự chăm sóc bản thân, môi trường đang sống, làm những việc họ thích và có ích cho xã hội.

Davines Việt Nam hy vọng có thể kêu gọi mọi người cùng tìm kiếm những cá nhân, tập thể đã, đang và sẽ gìn giữ giá trị tốt đẹp bằng hành động giản đơn nhưng thiết thực. Từ đó lan toả thông điệp “Chúng ta là những người gìn giữ - We are the keepers”, gieo vào lòng mỗi người ý thức, trách nhiệm gìn giữ giá trị đẹp bằng hành động cụ thể.

Triển lãm Davines Art Series số 6 tại Phố Sách những ngày vừa thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Những tác phẩm sắp đặt tại đây được lấy chủ đề từ chính những dự án trong "Tôi gìn giữ vẻ đẹp".

Không khí mùa lễ hội trên sân khấu Davines Hair Show 2017.

Chuỗi sự kiện khép lại với Davines Hair Show - chương trình nghệ thuật tạo mẫu tóc kết hợp cuộc thi Vietnam Hair Style Contest 2017. Gần 700 nhà tạo mẫu tóc tên tuổi trong nước và quốc tế, những bàn tay tạo mẫu tóc tiềm năng, nghệ sĩ và tín đồ thời trang, nghệ thuật... quy tụ tại sân chơi này để tìm cho mình câu trả lời “Vẻ đẹp là gì?”.

Những mẫu tóc mang tính định hướng trong bộ sưu tập "Multi Exposure" (Đa diện) của nhà tạo mẫu tóc Hoàng Minh Tâm

Trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, Davines Hair Show dẫn dắt người xem tới không gian đầy màu sắc của Holi - lễ hội ném bột màu ban phước lành mỗi mùa xuân tại Ấn Độ. Tổng thể âm nhạc, kỹ xảo hình ảnh, ánh sáng được điều tiết hài hòa theo từng bộ sưu tập, gợi mở cách nhìn khác về cái đẹp.

Bộ sưu tập về một thế giới chưa hoàn hảo - "Undone" của Justin Mạnh nhận được sự chú ý từ khán giả.

Theo ban tổ chức cuộc thi, vẻ đẹp không có "khuôn đúc" để tham chiếu mà nó có thể là những thứ tồn tại bất biến, biến đổi bất quy luật, thứ gì đó tròn trịa hay có khi là sự bụi bặm, gai góc.

Đến từ London, các thành viên của Học viện tạo mẫu tóc Allilon trình diễn bộ sưu tập "Wiggle" (Lay động), lấy ý tưởng từ những triết lý trong cuộc sống.

Cuộc thi Davines Hair Show & Hair Style Contest muốn tạo ra sân chơi chuyên nghiệp cho các nhà tạo mẫu tóc trong nước, đồng thời tìm kiếm tài năng thi đấu quốc tế. Ba thí sinh xuất sắc năm nay gồm: Best color - nhà tạo mẫu Nguyễn Trường Lâm; Best cut - Đỗ Văn Cảnh và Best stylist - Nguyễn Minh Tâm.

Thí sinh đoạt giải nhất - Best stylist - Nguyễn Minh Tâm sẽ tham dự "World Wide Hair Tour 2018" tại Parma, Italy tới đây. Anh còn có cơ hội đại diện Việt Nam đứng trên sân khấu của cuộc thi World Style Contest cùng các nhà tạo mẫu tóc tài năng khắp thế giới.

Vẻ đẹp của bất kỳ tạo hình nào đều phụ thuộc vào con mắt và tâm hồn người chiêm ngưỡng chúng. Đây cũng là điều mà chương trình Davines Hair Show lần thứ 10 luôn tìm tòi, khắc họa sự biến đổi vẻ đẹp của mái tóc suốt thập kỷ qua.

(Nguồn: Davines Việt Nam)