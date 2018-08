'Hairshow Elgon 2018' thu hút hàng nghìn nhà tạo mẫu tóc

Sau nhiều lần tổ chức thành công tại Italy, Anh, Nga, Costa Rica, Malaysia, Đài Loan, Indonesia... "Hairshow Elgon" lần đầu có mặt ở Việt Nam và trở thành sự kiện được các nhà tạo mẫu tóc (NTM) trong nước mong chờ.

"Hairshow Elgon 2018" với chủ đề "Elegance" đã diễn ra vào 18h, ngày 30/7, tại Trung tâm Trống Đồng Cảnh Hồ, số 173B Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Chương trình do Tập đoàn Piddielle (Italy), Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ - nhà phân phối sản phẩm Elgon tại Việt Nam và Beauty Family phối hợp tổ chức.

Chuyên gia Đào tạo quốc tế toàn cầu nhãn hàng Elgon - Zoey Olechnowicz thuyết minh về một mẫu tóc.

Chương trình thu hút sự quan tâm của hàng nghìn nhà tạo mẫu tóc khắp Bắc - Trung - Nam. Trong đó, hai chuyên gia quốc tế là Giám đốc Kỹ thuật toàn cầu - Christopher Cameron và Chuyên gia Đào tạo quốc tế toàn cầu - Zoey Olechnowicz đã xuất hiện tại sự kiện.

Các khách mời được mục sở thị trên sân khấu màn trình diễn của hai chuyên gia với những kỹ thuật bậc thầy và xu hướng tóc mới nhất năm nay thông qua các bộ sưu tập Girls on the go, Mother Earth, Tomboy. Nếu Girls on the go mang lại vẻ tươi trẻ, phóng khoáng, tràn đầy sức sống; Tomboy ngầu và đậm cá tính với những đường cắt táo bạo thì Mother Earth lại đề cao vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ.

Giám đốc Kỹ thuật toàn cầu nhãn hàng Elgon - Christopher Cameron thực hiện một mẫu tóc trong bộ sưu tập Mother Earth.

Điểm nhấn của "Hairshow Elgon Elegance" là phần trình diễn bộ sưu tập "Elegance" đến từ 5 nhà tạo mẫu tóc hàng đầu Việt Nam là Calvin Tú, Tony Doanh, Thắng Vũ, Phan Chí Dũng và Nguyễn Dương Tùng. Lấy ý tưởng từ vẻ đẹp kiêu hãnh của thiên nga, bộ sưu tập được các nhà tạo mẫu tóc và người mẫu thể hiện ngay trên sân khấu. Phần trình diễn để lại ấn tượng không chỉ với các nhà tạo mẫu trong nước mà cả quốc tế.

Tham dự sự kiện, các khách mời không chỉ được hòa mình vào thế giới kỳ thú của những sắc màu mà còn được thả hồn trong các tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, chiêm ngưỡng những thiết kế thời trang mới nhất đến từ nhà thiết kế Giang Kyo. Một điểm mới của hairshow này là chương trình được livestream trực tiếp tại Fanpage Beauty Family đem đến cho nhà tạo mẫu tóc, khán giả và những tín đồ làm đẹp cơ hội được theo dõi một show diễn tầm cỡ quốc tế trên khắp đất nước.

Ông Trần Đình Bình - Giams đốc Công ty TNHH TM&DV Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ, Giams đốc Elgon Việt Nam phát biểu tri ân và khai mạc show diễn.

Đánh giá về sự kiện này, ông Trần Đình Bình - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ cho biết: "Đây là hairshow đầu tiên và lớn nhất từ trước tới nay của Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ, là cơ hội để chúng tôi tri ân khách hàng cũng như khẳng định sự phát triển lớn mạnh của mình. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình từ những chi tiết nhỏ nhất đến những nhân sự tốt nhất để cống hiến cho khán giả một show diễn mang đậm phong cách nghệ thuật, sang trọng, tinh tế đúng với chủ đề đưa ra".

Mọi thông tin liên quan đến chương trình liên hệ: Nguyễn Quế Liên: email: liennguyen.anan@gmail.com. Điện thoại: 0973 669 328.

(Nguồn: Công ty TNHH TM&DV Vẻ Đẹp Hoàn Mỹ)