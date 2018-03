Hà Hồ bật mí hành trình tìm sáu màu son mang tên mình

Đầu tháng ba, Hồ Ngọc Hà giới thiệu tới phái đẹp dòng son mang tên cô - Hongocha’secret. Sản phẩm nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ ngay hôm ra mắt.

Nữ ca sĩ cho biết đã "thai nghén" ý tưởng tạo ra nhiều màu son độc quyền từ lâu, nhưng nhiều lần còn đắn đo. "Sau mỗi tấm ảnh đăng tải trên trang cá nhân, Hà nhận được nhiều câu hỏi của fan và tín đồ làm đẹp về loại son đang sử dụng. Họ liên tục gửi tin nhắn hỏi tên thương hiệu cũng như nơi bán. Điều này cho thấy các bạn gái luôn quan tâm đến son. Từ đó, Hà nghĩ đã đến lúc mình nên mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp để mọi người biết cách làm mới bản thân", cô tâm sự.

Hồ Ngọc Hà và CEO Lâm Thành Kim, đồng sáng lập M.O.I công bố sản phẩm đầu tiên - dòng son Hongocha’s Secret.

Khát khao tạo ra dòng son riêng cho phụ nữ Việt nhận được đồng hành Lâm Thành Kim và một vài cổ đông, tạo tiền đề cho sự ra đời của công ty mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp M.O.I. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Các sản phẩm làm đẹp của chúng tôi được nghiên cứu sản xuất phù hợp với phong cách, thẩm mỹ, sức khỏe, khí hậu và điều kiện thu nhập của người Việt”.

Sau một tuần ra mắt, dòng son Hongocha’secret được các beauty blogger, hot facebooker... trải nghiệm và chia sẻ nhiều trên các diễn đàn. Không ít bạn trẻ khen chất lượng, mẫu mã của dòng son mới vừa trình làng. Hồ Ngọc Hà và những người đồng sáng lập M.O.I không nghĩ sản phẩm của mình lại gây chú ý ngay khi ra mắt.

Hồ Ngọc Hà làm việc với các chuyên gia từ Hàn Quốc.

Hồ Ngọc Hà chọn Hàn Quốc làm nhà sản xuất cho sáng tạo của mình vì đây là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp làm đẹp phát triển hàng đầu thế giới.

Để có thể cho ra mắt 6 màu son, cô đã trải qua một hành trình khó khăn. Hơn một năm trước, ca sĩ và đội ngũ M.O.I bay đến Hàn Quốc với tần suất dày đặc, làm việc với các chuyên gia mỹ phẩm nước này. Người đẹp đích thân vào phòng lab, theo dõi sát sao quy trình sáng chế nhằm tìm ra công thức chuẩn cho Hongocha’Secret dựa trên 100 màu sắc nằm trong bảng màu đang thịnh hành trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang trên thế giới.

"Chất liệu son là điều khiến Hà, đội ngũ M.O.I và các chuyên gia đau đầu nhất. Làm sao để có được những sản phẩm phù hợp với khí hậu, thể chất của người Việt là điều không đơn giản", cô kể lại.

Ca sĩ theo dõi sát sao quy trình sáng chế nhằm tìm ra công thức chuẩn cho Hongocha’ Secret.

Để có đánh giá chính xác nhất, Hồ Ngọc Hà biến mình thành "chuột bạch" cho các mẫu thử. Cô và ekip làm việc không ngưng nghỉ, thay đổi và chỉnh sửa rất nhiều lần trước khi tìm ra công thức cuối cùng cho 6 màu son Hongocha’s secret.

Sản phẩm gồm ba màu dành cho ban ngày và ba màu sử dụng vào ban đêm, lần lượt là Destiny, Girl’s Night, Keep me love, My baby, What’s is love? và HNH’s Red.

Nữ ca sĩ xúc động khi hàng nghìn bạn trẻ kiên nhẫn chờ đợi gần ba giờ để được sở hữu những cây son lấy cảm hứng từ phong cách làm đẹp của cô. Hai ngày sau đó, website sản phẩm bị "đóng băng", thông báo tạm ngưng phục vụ 24h vì lượng đặt hàng quá tải.

Nhiều bạn trẻ xếp hàng đợi mua son. Sản phẩm được bán trên website với giá 329.000 đồng một thỏi. Liên hệ hotline 1900575729 để biết thêm chi tiết.

Trên thế giới, có nhiều ngôi sao kết hợp với các thương hiệu mỹ phẩm ra mắt dòng sản phẩm mang tên mình như chị em nhà Kardashian, Rihanna, Jessica Alba... hoặc siêu mẫu Iman với dòng son mang tên cô. Tại Việt Nam, Hồ Ngọc Hà là người đầu tiên ra mắt dòng son môi theo công thức của riêng mình, độc quyền của M.O.I.

Thu Ngân