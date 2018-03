Điều trị sẹo, vết thâm sau mụn hiệu quả như sao Việt

Mụn là nỗi ám ảnh của nhiều bạn gái, sau khi hết mụn, họ phải tiếp tục đối phó với các vấn đề về da như sẹo và vết thâm. Nhiều sao nữ Việt cũng không ngoại lệ bởi mụn và sẹo có thể đến bất cứ lúc nào. Các nàng đã liên tục chia sẻ câu chuyện trị sẹo, thâm sau mụn trên trang cá nhân.

Vitamin C được sao Việt tin dùng trong điều trị sẹo, thâm sau mụn

Giống như nhiều bạn gái khác, các diễn viên như Thúy Diễm, Lã Thanh Huyền, Tú Vi hay cô nàng blogger chuyên làm đẹp Chloe Nguyễn cũng không tránh được những nốt mụn “đáng ghét”, kéo theo đó là vết thâm và sẹo mụn khó phai.

Đặc biệt, những người đẹp này đều lựa chọn Vitamin C để điều trị sẹo, thâm sau mụn. Chloe Nguyễn cho biết, cô chọn Vitamin C vì khả năng ức chế sản sinh melanin ở lớp đáy thượng bì và thúc đẩy sự hình thành collagen, làm mờ sẹo và vết thâm hữu hiệu.

Ngoài ra, Vitamin C còn giúp làm sáng, mịn, săn chắc da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, Chloe cũng chia sẻ, nếu chỉ bổ sung Vitamin C qua đường ăn uống thì hiệu quả sẽ không rõ rệt, vì vậy, sản phẩm thoa chứa Vitamin C nguyên chất sẽ giúp thẩm thấu vào da và phát huy hiệu quả tốt hơn.

Cô nàng blogger chuyên làm đẹp Chloe Nguyễn tin dùng Vitamin C để điều trị sẹo, vết thâm sau mụn.

Bí quyết sử dụng Vitamin C điều trị sẹo, thâm

Thời điểm bắt đầu sử dụng: theo các chuyên gia da liễu, việc sử dụng các sản phẩm trị sẹo, thâm càng sớm thì hiệu quả điều trị đạt được càng cao. Nữ diễn viên chính của "Zippo, mù tạt và em" - Lã Thanh Huyền chia sẻ, khi cồi mụn thoát ra, cô sẽ sử dụng sản phẩm trị thâm ngay vì để càng lâu thì càng khó điều trị và thời gian càng kéo dài.

Kiên trì sử dụng sản phẩm: Sẹo và vết thâm sau mụn hình thành bởi sự tổn thương của tế bào da. Vì thế, để hồi phục và tái tạo, bạn cần kiên nhẫn và duy trì thói quen sử dụng sản phẩm điều trị đều đặn mỗi ngày. Thông thường, phải mất khoảng 2 đến 4 tuần để thấy kết quả đối với sẹo, thâm mới hình thành. Tuy nhiên, tác dụng diễn ra nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào mức độ và cơ địa của mỗi người.

Đối với diễn viên Tú Vi và Thúy Diễm, họ chỉ mất khoảng 2 tuần để thấy được kết quả các vết thâm sau mụn mờ đi (họ sử dụng sản phẩm chứa Vitamin C nguyên chất đều đặn 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và tối). Tuy nhiên, với vết thâm lớn hay sẹo lâu ngày thì thời gian điều trị sẽ kéo dài hơn.

Thúy Diễm sử dụng sản phẩm chứa Vitamin C nguyên chất đều đặn 2 lần, sáng và tối.

Bảo quản vitamin C nguyên chất đúng cách: Vitamin C được khuyến cáo là không ổn định và dễ dàng bị phân hủy, vì vậy, bạn cần lưu ý lựa chọn những sản phẩm khắc phục được nhược điểm này. Bên cạnh đó, cần bảo quản Vitamin C ở nơi thoáng mát (dưới 30°C), tránh ánh nắng trực tiếp.

Acnes C10 được bào chế với hàm lượng cao - 10% Vitamin C nguyên chất. Công thức đặc biệt với Ethoxydiglycol giúp vận chuyển Vitamin C thẩm thấu sâu vào lớp đáy thượng bì, thúc đẩy quá trình tạo sợi collagen, ức chế hình thành melanin và làm mờ sắc tố melanin tạo ra, đầy lùi sẹo, thâm; hỗ trợ giảm nám, tàn nhang. Kết hợp với thành phần K giúp Vitamin C ổn định, khó bị phân hủy. Lọ đựng dung dịch làm bằng nguyên liệu đặc biệt, giảm thiểu tối da tác hại của ánh nắng.

