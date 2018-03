Điều trị sẹo và vết thâm với Vitamin C

Đã bao giờ bạn thắc mắc vì sao táo, lê ngâm vào nước chanh pha loãng sẽ không bị thâm đen hay tại sao uống nước cam lại giúp bổ sung vitamin C, dưỡng trắng da. Liệu bạn đã thật sự hiểu rõ công dụng của loại vitamin này?

Chống oxy hóa, giảm nếp nhăn, làm mờ vết thâm nám, tăng độ đàn hồi... đâu mới là tác dụng chính của vitamin C? Có khác biệt gì giữa vitamin C thông thường và vitamin C nguyên chất?

Bác sĩ Trần Ngọc Ánh sẽ dùng một thí nghiệm đơn giản mà chúng ta vẫn thường áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để giúp các bạn trả lời những thắc mắc trên.

(Nguồn: Acnes)