C-ESTA - sản phẩm chăm sóc da từ vitamin C của Jan Marini

Tháng 6 hè về là khoảng thời gian da cần sự chăm sóc kỹ và cầu kỳ bởi thời tiết oi bức, nắng mưa thất thường dễ gây tác động xấu. Việc gia tăng bụi bẩn bám dính trên bề mặt da cùng lượng mồ hôi dầu tiết ra liên tục khiến lỗ chân lông to hơn, mụn sản sinh. Tiếp xúc với ánh nắng cũng làm da sạm màu, khô sần, lão hóa, nhạy cảm, dễ bị kích ứng... và hàng trăm vấn đề khác da có thể gặp phải trong mùa hè.

Bên cạnh việc duy trì thói quen uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh và mặc trang phục chống nắng... thì kết hợp sử dụng các sản phẩm có chứa vitamin C từ dòng sản phẩm C-ESTA của dược mỹ phẩm Jan Marini là gợi ý cho chị em nhằm bảo vệ da.

Vitamin C dạng muối - tăng khả năng thâm nhập và hấp thụ

Các sản phẩm thuộc dòng C-ESTA của Jan Marini đều có thành phần chính là Arcosbyl Palmitate - vitamin C dạng muối hòa tan trong lipit. Arcosbyl Palmaitate có khả năng thâm nhập vào da cao, có thể hấp thụ và duy trì bảo vệ da. Sản phẩm có thể chống thâm, trị nám, chống lão hóa và làm sáng da.

Sự kết hợp tinh tế các hoạt chất

Để vitamin C trong các sản phẩm thuộc dòng C-ESTA của Jan Marini phát huy hết hiệu quả chống thâm, trị nám, chống lão hóa và làm sáng da... cần sự hiện diện của các hoạt chất sau:

DMAE: cocktail chống oxy hóa mạnh có trong cấu trúc màng tế bào, nơi tập trung các chất chống oxy hóa, hỗ trợ các chất này chống lại quá trình lão hóa tế bào bởi các gốc tự do bằng cách làm giảm các liên kết ngang của protein. Khi kết hợp cùng vitamin C sẽ tăng tính ổn định của vitamin C, khắc phục tình trạng da không đều màu và tăng cường sức đề kháng cho da trước sự tác động của các yếu tố bên ngoài.

Axit hyaluronic (HA): có tác dụng cung cấp độ ẩm tốt cho da, đi cùng vitamin C có thể làm giảm tình trạng da bị ửng đỏ hay bong tróc.

Vitamin E và B5: có tác dụng dưỡng da, kích thích tái tạo tế bào da, đồng thời còn là chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp các sản phẩm chứa vitamin C ổn định hơn.

