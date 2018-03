Bí quyết lấy lại làn da căng mịn

Sau tuổi 25 làn da của phụ nữ dường như không còn căng mịn và hồng hào như trước. Thời gian lấy đi của bạn nhiều thứ, đặc biệt là vẻ trẻ trung của làn da và sự lão hóa. Để giữ lại vẻ đẹp của làn da và chống lại thời gian, bạn có thể tham khảo những lời khuyên dưới đây.

Thêm nước vào cơ thể.

Nước giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, mang lại cho bạn làn da căng mịn và săn chắc hơn. Bạn nên cố gắng bổ sung nước cho cơ thể mỗi ngày, mặc dù bạn không khát cũng nên cung cấp nước vào cơ thể. Ngoài ra, uống nhiều nước cũng giúp da bạn giữ ẩm hiệu quả, tránh tình trạng khô da.

Thay vì dùng tay, bạn hãy sử dụng bông tắm khi tắm sẽ giúp da bạn khắc phục được tình trạng bị chùng hay nhăn da.

Massage.

Massage hàng ngày cho da sẽ giúp cơ bắp của bạn phát triển, làn da được tác động nên săn chắc. Làn da bạn có tính đàn hồi cao nên khi bạn massage nhẹ nhàng da bạn sẽ nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp da bạn được thư giãn và lưu thông khí huyết dễ dàng, làm giảm tình trạng nhăn da.

Những bài tập thể dục sẽ dễ dàng giúp chị em lấy lại làn da săn chắc, điển hình như là những động tác: đứng lên ngồi xuống, đẩy lên, chạy và bất cứ hình thức vận động nào khác. Một bài tập tạ cho tay và chân cũng mang lại hiệu quả cao cho làn da. Bơi cũng là một trong những bài tập có lợi cho da bạn, hơn nữa chúng còn giúp những ai có thân hình tròn trịa giảm cân một cách hiệu quả.

Viên uống Collagen Type I & III with Vitamin C đẹp da chống lão hóa.

Ngoài những cách trên, bạn nên bổ sung collagen cho cơ thể. Đây chính là một trong những liệu pháp giúp cơ thể ngăn ngừa lão hoá sớm và thúc đẩy sức sống. Dù rằng đang ở độ tuổi thanh xuân, lượng collagen trong cơ thể vẫn giảm dần khoảng 1,5% mỗi năm khi bước qua độ tuổi 25, làm cho da bạn mất đi vẻ hồng hào và xuất hiện nhiều nếp nhăn cũng như làm khô da.

Viên uống đẹp da, chống lão hóa Collagen Type I & III with Vitamin C được sản xuất từ Mỹ theo quy trình công nghệ hiện đại và thành phần tự nhiên nên sản phẩm tốt cho da của bạn và không gây ảnh hưởng gì cho sức khỏe. Thành phần chủ yếu của sản phẩm được lấy từ các thảo dược tự nhiên, vitamin C và hydrolyzed collagen giúp da bạn nhanh chóng lấy lại vẻ đẹp ban đầu, chống lão hóa, chùng da và các nếp nhăn.

Sản phẩm giúp tăng tính đàn hồi của da, giảm các nếp nhăn trên da, giảm sự lão hóa của da, giúp da mịn màng, khỏe đẹp một cách tự nhiên, loại bỏ các vết sạm nám, tàn nhang làm cho da bạn đẹp hơn và săn chắc hơn.

Collagen Type I & III with Vitamin C được dùng cho những đối tượng có làn da khô, sạm da, xuất hiện nếp nhăn sớm trên da, và người có nhu cầu làm đẹp da. Sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn GMP tại Mỹ và cho lưu hành trên toàn quốc.

(Nguồn: Trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Nano)