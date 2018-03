Khởi động cuộc thi thiết kế thời trang 'Cotton USA Fashion Design'

Cơ cấu cuộc thi gồm: Vòng 1: gửi bản thiết kế vẽ tay; Vòng 2: phát thảo ý tưởng theo chủ đề - "Be The Nature"; Vòng 3: hiện thực hoá ý tưởng. Chung kết: trình diễn bộ sưu tập. Cotton Day: đêm vinh danh và trao thưởng. Quán quân của cuộc thi sẽ được tham quan và học hỏi mô hình kinh doanh ngành bông tại Mỹ trong 5 ngày do Canifa tài trợ. Ngoài ra, bộ sưu tập đạt giải nhất còn được sản xuất bởi đội ngũ tư vấn, kỹ thuật và sản xuất và được bày bán tại một số cửa hàng thuộc thương hiệu thời trang Canifa. Top 30 được trưng bày sản phẩm tại đêm chung kết ở trung tâm thương mại. Vòng một đã bắt đầu nhận bài dự thi từ 8/7 đến 29/7. Tìm hiểu thông tin và thể lệ cuộc thi tại Facebook.