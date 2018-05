Hoa khôi Lan Phương trẻ trung khi biến hóa đa phong cách

Hoa khôi Doanh nhân Lan Phương đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Duyên dáng Doanh nhân Việt Nam 2015. Người đẹp gốc Bắc đang giữ vị trí đứng đầu trong Công ty CP DV TM Địa Ốc An Phú. Bộ ảnh do stylist - Đinh Thành Long, make up - Kuny Lee, photo - Milor Trần, costume - Le ‘s Art, Nguyễn Minh Công hỗ trợ thực hiện.