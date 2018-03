Hoa khôi Lan Phương quyến rũ trong nắng thu

Là người phụ nữ đẹp cả ngoại hình lẫn trí thức, hoa khôi Lan Phương luôn đề cao phong cách thanh lịch, sang trọng. Mới đây, trong bộ ảnh chào đón ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nữ doanh nhân thành đạt mang đến những hình ảnh được đầu tư công phu.

Cô thể hiện phong cách ngọt ngào, quyến rũ và sang trọng.

Hoa khôi chuộng những trang phục thướt tha, mềm mại, tôn lên vóc dáng.

Chiếc đầm lụa màu hồng thạch anh như lột tả toàn bộ vẻ nữ tính, gợi cảm của người đẹp.

Hơn hết, với quan niệm thời trang cũng là văn hóa, Hoa khôi "Duyên dáng doanh nhân Việt" luôn đầu tư và lựa chọn phong cách sang trọng, quý phái khi xuất hiện ở sự kiện, buổi dạ tiệc hay lúc gặp gỡ đối tác.

Bên cạnh sự quyến rũ mê hoặc, Lan Phương lại cân bằng hình ảnh của một nữ doanh nhân với chiếc áo khoác vest trần tay, váy đầm liền thân màu đen sang trọng, tôn lên vẻ đẹp quyền lực của sự thành đạt.

Chia sẻ về phong cách trang điểm, hoa khôi cho biết, cô chọn tone màu be cho tổng thể make-up, đôi môi căng mọng quyến rũ nhưng vẫn nhã nhặn bởi làn son trầm, mái tóc bồng bềnh gợi cảm tăng sức lôi cuốn.

Sự lựa chọn của Lan Phương cũng có thể là những gợi ý hay cho phái đẹp trong ngày của chị em. Là một quý cô sở hữu vóc dáng nhỏ xinh, hoa khôi cho rằng việc chọn giày cao gót rất quan trọng với mọi trang phục.

Cô tư vấn cho những ai có vóc dáng giống mình, trong tủ giày ít nhất phải có một đôi màu be và một đôi màu đen để dễ dàng phối đồ và “ăn gian chiều cao”.

Stylist: Đinh Thanh Long

Photo: Lê Thiện Viễn

Make up and hair: Phúc Nghĩa and Võ Cường

Trang phục: Le Camelia