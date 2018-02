Gu mặc hở bạo của Kim Hye Soo trên thảm đỏ Rồng Xanh 18 năm qua

Kim Hye Soo đóng phim từ 16 tuổi và được mệnh danh là "Nữ thần Rồng Xanh" khi ba lần trở thành Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc) qua các phim "First Love" (1993), "Dr Bong" (1995) và "Tazza: The high rollers" (2006). Nhờ tài năng vượt trội, năm 1999, cô được mời làm MC chính của sự kiện trao giải Rồng Xanh (Blue Dragon Film Award) và trở thành người dẫn chương trình lâu năm nhất của lễ trao giải danh giá này với 18 năm liên tiếp. So với vẻ dịu dàng, kín đáo thời niên thiếu, từ thập niên 1990 đến nay, diễn viên theo đuổi hình ảnh sexy, nhiều lần xuất hiện với trang phục khoe vòng. Lần đầu làm MC hồi năm 1999 (trong ảnh), Kim Hye Soo diện hai chiếc váy dây hở ngực và để tóc xoăn bồng bềnh. Theo trang Daum, nhiều khán giả phàn nàn diễn viên mặc kém sang, mất điểm vì quá già dặn.