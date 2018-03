Đổi phong cách đón thu với các sự kiện thời trang lớn

Thời tiết dịu mát, khí hậu ôn hòa của mùa thu là thời điểm đẹp để các thương hiệu thời trang thực hiện các sự kiện khuyến mãi lớn. Sự đổ bộ của nhiều nhãn hàng lớn thế giới và ưu đãi mua sắm... có thể giúp bạn tân trang vẻ ngoài, thay đổi phong cách để đón mùa mới.

Sự đổ bộ của "ông lớn" H&M

Đầu tháng 9, thương hiệu thời trang H&M chính thức có mặt tại Việt Nam. Trong buổi sáng khai trương, cửa hàng H&M thu hút khoảng 4.000 người tham quan, mua sắm. 21h cùng ngày, lượng khách tăng lên 10.000 lượt.

H&M được các tín đồ trẻ yêu thích vì hợp thời trang, giá cả phải chăng. Ngoài trang phục, H&M còn có dòng sản phẩm làm đẹp và phụ kiện để bạn làm mới phong cách đón thu.

Thương hiệu này cho biết đang xúc tiến mở cửa hàng thứ hai ở Việt Nam, đặt tại Hà Nội trong năm nay. Ngoài Zara và H&M, nhiều nhãn hàng lớn cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Cơ hội thay đổi phong cách với nhiều sự kiện giảm giá.

Sự kiện Fashion Private Sale cuối tháng 9

Fashion Private Sale diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10 tại Nhà Triển Lãm Thành Phố - 92 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM. Đây là sự kiện mua sắm với ưu đãi lên đến 50%. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn như Nike, Adidas, New Balance, New Look Crocs, Mark & Spencer, Mizuno, Inner Circle và Zilandi…

Ngoài ra, còn có những thông tin ưu đãi riêng từ đối tác như Estee Lauder, Swensen’s, Hotpot Story, King BBQ, Shinhan Bank, Citibank, Maritime Bank, VPBank và Sacombank... Đăng ký tham gia tại đây.

Các sự kiện thời trang lớn giúp bạn có cơ hội sở hữu các thiết kế sành điệu.

Fashionology Festival - sự kiện thời trang kết hợp công nghệ tháng 10

Tháng 10 tới, TP HCM sẽ đón thêm lễ hội Fashionology Festival - sự kiện thời trang kết hợp công nghệ tại quảng trường Nguyễn Huệ. Theo đó, phố đi bộ dài 670 mét, rộng 64 mét được thiết kế thành sàn catwalk lớn. Tại đây có các khu vực triển lãm, mua sắm, các hoạt động trình diễn 3D Mapping, biểu diễn nhạc nước, nhạc EDM sôi động từ các DJ quốc tế...

Nhiều thương hiệu thời trang cũng sẽ góp mặt với mức ưu đãi lên đến 70%. Fashionology Festival có quy mô lớn, nhằm tạo dấu ấn riêng cho hoạt động văn hoá, du lịch TP HCM.

(Nguồn: Recess)