CEO Elise dự Tuần lễ thời trang New York cùng Paris Hilton

Tại Mỹ, có hai mùa trong khuôn khổ của tuần lễ thời trang lớn nhất được tổ chức ở New York. Nhiều nhà thiết kế, các nhà mốt danh tiếng từng góp mặt tại Paris hay Milan Fashion Week đều tụ hội về New York để mang đến những BST đặc sắc, chinh phục giới mộ điệu. Mỗi tuần lễ thời trang có tính chất và sứ mệnh khác nhau và New York Fashion Week luôn có vị thế khác biệt.