'Vũ điệu' Pháp lam dưới mưa của Lê Thanh Hòa

Tối 12/12 tại Bảo Tàng Mỹ Thuật TP HCM, Lê Thanh Hòa tổ chức show diễn cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp. Trước và trong show, trời đổ cơn mưa nhỏ nhưng khán giả vẫn ngồi lại sân khấu ngoài trời đến phút cuối ủng hộ nhà thiết kế. Ban tổ chức phát cho khán giả những chiếc ô trong suốt để che mưa. Hình ảnh người xem đội ô vô tình tạo điểm nhấn cho không gian nghệ thuật của chương trình.

Khán giả ngồi dưới những chiếc ô trong suốt xem show "Lam Vũ". Ảnh: Ý Ly.

Đêm diễn kéo dài khoảng một tiếng, được chia làm ba phần, đi từ các thiết kế ứng dụng nghệ thuật men gốm Pháp lam đến những bộ váy dạ hội mang tinh thần Haute Couture. Phí Phương Anh đảm nhận vai trò diễn mở màn. Khi cánh cửa rộng mở, quán quân The Face bước đi giữa làn khói trắng mờ ảo, khơi gợi cảm xúc cho người xem.

Bộ sưu tập Xuân Hè 2017 của Lê Thanh Hòa đem đến những trải nghiệm mới cho người mặc về nghệ thuật Pháp lam lâu đời của cố đô kết hợp cùng những nét chấm phá đặc trưng của anh. Pháp lam là nghệ thuật trang trí trong nội thất nổi tiếng, từng bị thất truyền trong vài thế kỷ trước. Nghệ thuật này mang sự thi vị và tinh tế với bề mặt được tráng men cùng nhiều họa tiết truyền thống. Nhà thiết kế đã đưa những hoa văn quan trọng vào bộ sưu tập với các kỹ thuật thủ công như thêu tay, đính kết đá... Với sự đa dạng về cách thể hiện, bộ sưu tập có tên gọi Lam Vũ (Vũ điệu Pháp Lam) cũng là vì vậy.

Phí Phương Anh mở màn ấn tượng với một thiết kế thêu hoa ở thân trên, xẻ đùi cao. Ảnh: Kiếng Cận.

Nghệ thuật trang trí này được thể hiện rõ nhất trong phần hai của bộ sưu tập, với sắc chủ đạo là men gốm xanh và trắng. Vẫn những phom dáng quen thuộc của Lê Thanh Hòa như tay phồng, thắt nơ, đính kết lông vũ... nhưng họa tiết mang đến sắc màu sang trọng, thanh thoát hơn và mang tính nhận diện thương hiệu cao hơn. Ở bộ sưu tập họa tiết quân đội trình diễn vào tháng tư năm nay, Lê Thanh Hòa đột phá về cá tính mạnh mẽ. Còn lần này, anh trở lại với phong cách dịu dàng qua các mẫu váy áo mang tính ứng dụng cao.

Bộ sưu tập của Lê Thanh Hòa mang những họa tiết lấy cảm hứng từ Pháp lam. Ảnh: Kiếng Cận.

Ở phần cuối cùng, Lê Thanh Hòa ưu tiên cho sự xuất hiện những chiếc đầm dạ hội với kỹ thuật đính kết cầu kỳ, đến gần quy chuẩn Haute Couture của người Pháp. Mỗi bộ váy đều mất một tháng mới hoàn thành vì cách xử lý bề mặt chất liệu phức tạp. Màn trình diễn của Á hậu Trương Thị May, Minh Triệu, Quán quân Next Top Model Mâu Thủy, Hương Ly, Quán quân The Face Phí Phương Anh và Hoa hậu Thu Thảo trong vai trò vedette mang đến khoảnh khắc mãn nhãn cho khán giả.

Sân khấu, ánh sáng và âm nhạc đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của bộ sưu tập. Sàn catwalk được chắp nối từ những mảnh gốm sứ Bình Dương được đập vỡ và tráng xi măng sau đó. Đạo diễn sân khấu Hoàng Nhật Nam đã tận dụng khả năng bắt sáng của con đường gốm sứ để tạo hiệu ứng thị giác khi người mẫu trình diễn catwalk.

Mảng tường Bảo tàng Mỹ thuật trở thành bức họa Pháp lam nhờ công nghệ Mapping. Ảnh: Ý Ly.

Bên cạnh đó, công nghệ 3D Mapping hiện đại và những hiệu ứng, hoa văn chuyển động theo nghệ thuật Pháp lam giúp tổng thể bộ sưu tập có sự hòa quyện, tương tác cao hơn.

Phần đầu tiên của show diễn được lấy cảm hứng từ hoa sen nên màn hình có màu xanh lá. Đến phần thứ hai, màn hình nền chuyển sắc xanh gốm sứ và sự chuyển động như từng con sóng trong lòng đại dương. Điểm nhấn của chương trình là màn diễn cuối khi cả sân khấu phát ánh sáng màu vàng rực, đưa lối cho vedette - Hoa hậu Thu Thảo - bước ra. Đây được xem là cái kết đẹp khi Lê Thanh Hòa và Thu Thảo đều có những đóng góp lớn cho sự thành công của nhau trong sự nghiệp.

Tường Nhiên

