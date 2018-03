Trà My giảm cân để mặc váy áo Đỗ Mạnh Cường

Lần đầu tiên, Trà My được nhà thiết kế Đỗ mạnh Cường chọn để thực hiện bộ ảnh. Anh chia sẻ: "Tôi đã yêu cầu Trà My giảm cân vì thân hình của cô quá tròn trịa ngay khi kết thúc cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011. Sau những tháng ngày luyện tập chăm chỉ, cô ấy đã có thân hình hợp với mong muốn của tôi".