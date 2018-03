Siêu mẫu Tyra Banks đến Việt Nam

Dù bận rộn, siêu mẫu nổi tiếng thế giới Tyra Banks vẫn quyết định thu xếp thời gian, nhận lời làm khách mời trong đêm chung kết chương trình Vietnam’s Next Top Model. Chương trình được truyền hình thực tiếp trên kênh VTV3 lúc 20h ngày 8/1/2012.

Tyra Banks cho biết, cô rất hào hứng chờ đón chuyến đi này vì cô mong muốn có cơ hội tham quan các địa điểm du lịch, thưởng thức những món ăn truyền thống Việt Nam. Siêu mẫu còn muốn dự đêm chung kết đầy màu sắc thời trang của phiên bản chương trình mà cô sáng lập.

Tyra Banks bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 17 tuổi. Sau đó, cô trở thành siêu mẫu Mỹ nổi tiếng toàn thế giới và còn được biết đến với cương vị giám đốc sản xuất kiêm vị trí host - người "chủ xị" chương trình cho show truyền hình thực tế America’s Next Top Model.

Công ty quản lý và đào tạo người mẫu BeU Model and Talent Management, đơn vị quản lý người chiến thắng Vietnam’s Next Top Model 2011, đã gửi lời mời đến nữ siêu mẫu. Đơn vị này cho biết, đây là lần hiếm hoi Tyra nhận lời có mặt tại một quốc gia mà Next Top Model được sản xuất.

"Sự hiện diện của siêu mẫu Tyra Banks tại Việt Nam lần này là niềm tự hào và là món quà ý nghĩa mà chương trình Vietnam’s Next Top Model dành tặng khán giả", Ban tổ chức cho biết.

Đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2011 là đêm tranh tài cuối cùng của top 3 người đẹp để tìm ra người chiến thắng mùa giải năm nay. Ngoài top 3, đêm thi còn có sự xuất hiện của quán quân Vietnam’s Next Top Model 2010 Huyền Trang và Á quân Tuyết Lan.

Thất Sơn