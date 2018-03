'She's A Goddess' - câu chuyện nữ quyền của Chung Thanh Phong

Siêu mẫu Lukkade: 'Tôi diễn không cát-xê vì quý nhà thiết kế Việt' / Hồ Ngọc Hà tạo dáng 'nữ thần' bên Minh Tú và siêu mẫu Thái

Tối 13/12, She's A Goddess - show cá nhân thứ ba của Chung Thanh Phong được tổ chức tại TP HCM, đánh dấu 7 năm sự nghiệp của anh. Bộ sưu tập tiếp tục cho thấy sự kiên định của nhà thiết kế trẻ trong việc theo đuổi tư tưởng đấu tranh cho nữ quyền.

Có hai biểu tượng được đặc biệt nhấn mạnh, là sợi chỉ đỏ dẫn dắt khán giả đi sâu vào câu chuyện. Đó là bức tranh The Birth of Venus và những chú chim bồ câu. Dù chỉ xuất hiện trong chốc lát, chúng là chiếc chìa khóa mở ra các lớp nghĩa của show diễn.

* Phần mở màn show diễn

Minh Tú mở màn 'She's A Goddess'

Đêm diễn mở màn bằng bức tranh nổi tiếng Sự ra đời của thần Vệ Nữ - tác phẩm của danh họa người Italy Sandro Botticelli - hiện dần lên trên sân khấu qua đường múa của biên đạo Tô Lâm. Đây là tác phẩm vĩ đại nhất của Botticelli và được coi là một biểu tượng của "chân - thiện - mỹ" mọi thời đại.

Trong thần thoại Hy Lạp, thần Vệ Nữ được sinh ra từ bộ phận sinh dục của thần Uranos và bọt biển, là con của Chúa tể bầu trời - thần Uranus. Trong bức tranh nổi tiếng sáng tác vào năm 1486, Sandro Botticelli miêu tả hình ảnh thần Vệ Nữ tóc vàng với vẻ đẹp hoàn hảo từ sơ khai. Nàng đứng trên một vỏ sò khổng lồ, được thần gió và thần không khí thổi vào bờ biển, nữ thần mùa màng với tấm áo hoa ra đón nàng. Còn trên sân khấu, Minh Tú - nàng thơ của Chung Thanh Phong - hóa thân thành Aphrodite - nữ thần tình yêu và sắc đẹp bước ra từ một vỏ sò trong tiếng hò reo của khán giả.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam chọn bức tranh này với dụng ý vừa kể câu chuyện về sự khởi đầu nguyên sơ của vẻ đẹp phụ nữ, vừa mô tả chất nữ quyền nhưng với một thông điệp mới. Khi tấm vải được cố tình sắp đặt như một chiếc váy trên người Minh Tú tuột xuống, khán giả mới biết bị đánh lừa. Thay vì một nữ thần trong bộ đầm quấn thướt tha, quyến rũ thường thấy, người mẫu bước đi dứt khoát trong bộ váy ngắn cùng đôi sneakers ánh kim. Hình ảnh hiện đại của cô đối lập với vẻ cổ điển của bức tranh, làm toát lên ý nghĩa: nữ thần trong quan niệm ngày nay phần nào thay đổi, đó là cô gái nữ tính nhưng cũng phải cá tính.

* Hằng Nguyễn thả chim bồ câu

Hằng Nguyễn

Nếu The Birth of Venus mở ra phần đầu, chim bồ câu là chiếc chìa khóa thứ hai của câu chuyện nữ quyền. Trong bóng tối, người mẫu Hằng Nguyễn catwalk cùng bộ váy trắng có cầu vai nhô cao, trên tay là một chú chim bồ câu. Khoảnh khắc chú chim tung cánh, vút bay lên không trung và 50 chim bồ câu bay lượn trong ngôi đền được dựng bằng lưới kim loại để lại ấn tượng mạnh trong show diễn.

Đây tiếp tục là sự lựa chọn có chủ đích của đạo diễn. Vì sao không phải là một loài vật nào khác? Bởi bồ câu là biểu tượng của thần Vệ Nữ, tượng trưng cho sự thuần khiết, tự do trong tư tưởng, khát vọng thoát khỏi rào cản của xã hội, những bó buộc của khuôn khổ. Nữ thần của Chung Thanh Phong không chỉ đẹp mà còn phải là cô gái bản lĩnh, yêu bản thân, dám vứt bỏ cái cũ, đi tìm những thứ mới mẻ để vươn lên trong xã hội.

Khi Chung Thanh Phong kể về ý tưởng của bộ sưu tập, Phạm Hoàng Nam cho biết thứ làm anh đau đầu nhất là làm sao dựng sân khấu vừa giữ được chất cổ điển, huyền thoại, nhưng vừa phải có nét hiện đại để hòa chung tinh thần trang phục. Anh thử tìm nhiều chất liệu và cùng ê-kíp gần 100 người "đập đi làm lại" nhiều lần mô hình ngôi đền cổ đại theo tỷ lệ của La Mã.

Cuối cùng, họ chọn kim loại để thể hiện tính hiện đại. "Chọn kim loại nào cũng là một bài toán, bởi chúng phải có độ bắt sáng vừa phải, không làm chói mắt khán giả đồng thời không át đi các trang phục", anh nói. Ngôi đền trong show cao 7 m, được lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Edoardo Tresoldi - kiến trúc sư Italy sinh năm 1987 nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ đại được dựng lại bằng lưới kim loại. Cả nhóm mất hai tháng để hoàn thiện sân khấu với đường catwalk chữ T dài 33 m.

Bộ sưu tập "She's A Goddess". Ảnh: Kiếng Cận.

Sức mạnh của nữ giới còn hiện lên rành mạch qua 80 thiết kế được chia làm hai phần: 40 mẫu thiết kế cho dòng hàng ứng dụng và 40 thiết kế cho dòng cao cấp.

Kể từ show đầu tiên đến nay, Chung Thanh Phong từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong phong cách thiết kế - tôn thờ vẻ nữ tính và cá tính của người phụ nữ. "Đừng đánh giá phụ nữ qua vẻ ngoài của họ, bên trong một quỷ dữ có thể ẩn chứa một tâm hồn thiên thần, vẻ ngoài ngây thơ nhưng có lúc cũng mạnh mẽ nổi loạn" là thông điệp của Thiên thần và Ác quỷ. Với Love your body, be yourself, anh cổ vũ tư tưởng: "Hãy luôn yêu số đo ba vòng của bạn và hãy là chính bạn". Lần này với She's A Goddess, anh muốn truyền tải: "Thu hút mọi ánh nhìn bằng vẻ bề ngoài cùng thần thái bản lĩnh là vũ khí lợi hại nhất của phái đẹp".

Nhà thiết kế thể hiện sự nhanh nhạy qua việc nắm bắt trào lưu mốt hot trên thế giới. Điển hình là ánh kim, sequin và trang phục lấy cảm hứng từ corset - ba xu hướng nổi trội của làng mốt 2017 - xuất hiện tràn ngập.

Chung Thanh Phong cùng các "nữ thần" của anh chào khán giả cuối đêm diễn . Ảnh: Kiếng Cận.

Cách xử lý chất liệu, cắt cúp phom dáng và tạo họa tiết cũng là bước tiến mới của Chung Thanh Phong. Ren, tweed, sequin, ánh kim... được xử lý bề mặt với nhiều phương pháp thủ công kết hợp công nghệ. Anh cho biết ren trong bộ sưu tập được đặt dệt riêng, có những loại vải phải mất đến ba tháng để sản xuất. Các chất liệu khác được anh nhập từ châu Âu, Thái Lan và Hàn Quốc.

Những kiểu vest cho dân công sở, đầm cocktail corset, đầm cưới hở vai, xếp nếp, lệch tà... trên bảng màu trắng, nude, đỏ ruby, đen, vàng ánh kim... được tích cực lăng xê. Chiếc corset thắt dây - biểu tượng cho số đo vàng và chuẩn mực vẻ đẹp của phụ nữ cổ điển - tiếp tục được khai thác trong phụ kiện lẫn đầm cưới. Kiểu đầm buông lơi với chi tiết lệch vai gợi nhớ một nền văn hóa Hy Lạp vàng son. Đầm ánh kim, đầm nhũ vàng lấp lánh hay tua rua ánh bạc còn khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh nữ hoàng Cleopatra.

Phong cách Hy Lạp được thể hiện rõ ở phụ kiện với những đôi giày chiến binh, kiểu tóc gợn sóng, trang điểm mắt màu khói với đường kẻ đậm, ear-cuff đính đá. Bằng cách phối sneakers ánh kim với trang phục và túi xách mini nữ tính, nhà thiết kế làm tăng thêm chất cá tính cho người mặc.

* Phần biểu diễn của Lukkade kết lại chương trình

Lukkade làm vedette cho Chung Thanh Phong

Cách chọn nàng thơ của Chung Thanh Phong cũng cho thấy đối tượng anh muốn hướng đến. Minh Tú là đại diện của những cô gái trẻ đẹp, Lukkade - siêu mẫu Mỹ gốc Thái Lan - là tiếng nói của những người phụ nữ bước vào tuổi trung niên. Đây đều là những người phụ nữ có nhan sắc và thành công trong xã hội.

Trong vai trò vedette, Lukkade lôi cuốn khán giả ở những cú sải bước uyển chuyển, khuôn mặt kiêu kỳ. Nhưng cụm từ "vedette" lúc này không còn được hiểu theo nghĩa là người mẫu đặc biệt nhất của show diễn. "Vedette không còn gói gọn với ý nghĩa là con người nữa, mà chính là vẻ đẹp và sự thành đạt của người phụ nữ, là thứ tôi luôn trân trọng và tôn thờ trong giấc mơ thời trang phù phiếm của mình", Chung Thanh Phong nói.

* Bộ sưu tập "She's A Goddess"

Ý Ly