Seven.AM khai trương showroom và ra mắt bộ sưu tập mới

Mừng khai trương showroom 146 Thái Hà, Seven.AM cho ra mắt bộ sưu tập mới "Khắc khoải chờ đông". Thay cho những gam màu nóng bỏng của xuân, hạ, các mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Matt Carter là gam màu nhẹ nhàng với hoạ tiết độc đáo, sắc nét trên nền chất liệu ngoại nhập cao cấp, Bộ sưu tập này sẽ giúp bạn thêm sang trọng, trẻ trung, tự tin trong tiết trời se lạnh.

Thiết kế: Matt Carter

Người mẫu: Oly K

Trang điểm: Hoàng Hiệp

Đạo diễn hình ảnh: Đình Duẩn

Website:

(Nguồn: Seven.AM)