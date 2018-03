Seven.AM giới thiệu 'Cơn gió lạ'

Trên nền chất liệu lụa, chiffon, voan ngoại nhập, nhà thiết kế Matt Carter đã tạo nên nhiều kiểu dáng mới lạ với tính ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người yêu thời trang trong mùa hè này.

Bộ sưu tập gồm mẫu quần soóc kết hợp áo sát nách màu cam; jumpsuit có điểm nhấn cách điệu trẻ trung, năng động, cá tính; đầm dạo phố 2 dây có hoa văn mềm mại trên tông nền sáng nhẹ nhàng hay đầm công sở có gam màu nóng như cam, xanh dương, đỏ đun lịch lãm...

Một số mẫu ấn tượng trong bộ sưu tập:

(Nguồn: Seven.AM)

