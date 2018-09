Sắc màu đa dạng trong BST túi xách thu đông của Bottega Veneta

Tomas Maier, Giám đốc sáng tạo của Bottega Veneta đã quyết định giới thiệu bộ sưu tập thu đông 2018 của nhà mốt Italy tại Manhattan, trung tâm New York. Sự kiện gắn liền với việc Bottega Veneta mở cửa hàng flagship tại New York - trung tâm thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang với nhịp sống sôi động. New York trở thành nguồn cảm hứng cho Tomas Maier để tạo nên những sắc màu đa dạng trong bộ sưu tập túi xách thu đông 2018 của Bottega Veneta.