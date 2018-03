Người mẫu khác lạ với khăn xếp quá khổ

Trong đêm thời trang "The Times" diễn ra tối 26/1 ở TP HCM, nhà thiết kế Võ Việt Chung ra mắt 3 bộ sưu tập thời trang với chủ đề lần lượt là: The Times, Quà tặng Thượng đế và Heritage. Bộ Heritage (Di sản) được trình diễn cuối như điểm nhấn của chương trình. Trong ảnh: các người mẫu đến từ công ty đào tạo của nam thiết kế này diễn catwalk với những bộ trang phục phá cách cùng khăn đội đầu to tướng.