Minh Tú hóa nữ thần trong show mới của Chung Thanh Phong

Chung Thanh Phong muốn truyền tải thông điệp "hãy tôn vinh người bạn yêu như một nữ thần" đến các tín đồ thời trang. Ý tưởng này tiếp nối chủ trương tôn vinh phái đẹp trên con đường thiết kế của anh nhiều năm nay. Năm ngoái, anh từng nhắn nhủ Love your body, be your self đến khách hàng của mình.

Minh Tú một lần nữa làm "nàng thơ" và giám đốc catwalk trong show diễn. Chung Thanh Phong cho biết siêu mẫu vừa thể hiện được nét nữ quyền, vừa có vẻ ngoài gợi cảm.

Bộ sưu tập mới được đầu tư mạnh với toàn bộ chất liệu được nhập từ châu Âu, Thái Lan, Hàn Quốc. Chung Thanh Phong đã chuẩn bị cho đêm trình diễn từ sáu tháng trước. Anh chọn 80 người mẫu để trình diễn. Show diễn còn quy tụ hơn 150 nghệ sĩ và 500 khách hàng.

Quỳnh Anh